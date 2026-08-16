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Wohnungen in Loutraki, Griechenland

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3 immobilienobjekte total found
Wohnung 2 zimmer in Loutraki, Griechenland
Wohnung 2 zimmer
Loutraki, Griechenland
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Stockwerk 1/3
In einer der begehrtesten Gegenden von Loutraki gelegen, nur 230 Meter vom Strand entfernt, …
$86,292
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Wohnung 3 zimmer in Loutraki Perachora Agioi Theodoroi Municipality, Griechenland
Wohnung 3 zimmer
Loutraki Perachora Agioi Theodoroi Municipality, Griechenland
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Stockwerk 3/4
In one of the most privileged locations of Loutraki, right on the seafront, a stunning new a…
$695,218
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Wohnung 3 zimmer in Loutraki Perachora Agioi Theodoroi Municipality, Griechenland
Wohnung 3 zimmer
Loutraki Perachora Agioi Theodoroi Municipality, Griechenland
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Stockwerk 3/3
Eine außergewöhnliche 84 qm Wohnung wird in einem neu gebauten, unterbauten dreistöckigen Wo…
$564,919
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