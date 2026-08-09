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Wohnungen in Municipality of Velo and Vocha, Griechenland

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Municipal Unit of Velos
3
Municipal Unit of Vocha
3
Vrachati
3
6 immobilienobjekte total found
Wohnung in Vrachati, Griechenland
Wohnung
Vrachati, Griechenland
Fläche 75 m²
Wohnung zum Verkauf von 75 Quadratmetern im östlichen Peloponnes. Die Wohnung befindet sich …
$201,799
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Wohnung 1 Schlafzimmer in Nerantza, Griechenland
Wohnung 1 Schlafzimmer
Nerantza, Griechenland
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 48 m²
Velo in der Nähe von Corinth Nerantza Dorf, Wohnung von 58 qm erhöhten Erdgeschoss, auf eine…
$96,143
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Vrachati, Griechenland
Wohnung 2 Schlafzimmer
Vrachati, Griechenland
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 70 m²
Vrachati ein Dorf in der Nähe von Corinth, Wohnung von 70 qm 2. Stock luftig und hell in seh…
$139,844
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Wohnung 1 Schlafzimmer in Nerantza, Griechenland
Wohnung 1 Schlafzimmer
Nerantza, Griechenland
Schlafräume 1
Fläche 93 m²
Zu verkaufen Wohnung von 93 qm in Peloponnese. Die Wohnung befindet sich im 3. Stock. Es bes…
$161,757
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Vrachati, Griechenland
Wohnung 2 Schlafzimmer
Vrachati, Griechenland
Schlafräume 2
Fläche 72 m²
Zu verkaufen Wohnung von 72 qm in Peloponnese. Die Wohnung befindet sich im 1. Stock. Es bes…
$123,974
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Wohnung 3 Schlafzimmer in Nerantza, Griechenland
Wohnung 3 Schlafzimmer
Nerantza, Griechenland
Schlafräume 3
Fläche 152 m²
Zu verkaufen Wohnung von 152 qm in Eastern Peloponnese. Die Wohnung befindet sich im 1. Stoc…
$247,949
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Immobilienangaben in Municipality of Velo and Vocha, Griechenland

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