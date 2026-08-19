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Wohnungen in Municipality of Ermionida, Griechenland

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2 immobilienobjekte total found
Wohnung in Portocheli, Griechenland
Wohnung
Portocheli, Griechenland
Fläche 50 m²
Zum Verkauf Wohnung von 50 Quadratmetern auf der Halbinsel Peloponnes. Die Wohnung befindet …
$290,563
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Wohnung 4 zimmer in Municipality of Ermionida, Griechenland
Wohnung 4 zimmer
Municipality of Ermionida, Griechenland
Zimmer 4
Schlafräume 3
Fläche 159 m²
Etagenzahl 3
Wohnsiedlung – Ermioni, Administration of the Peloponnese, Western Greece and the Ionian Isl…
$826,506
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Immobilienangaben in Municipality of Ermionida, Griechenland

mit Garten
mit Terrasse
mit Meerblick
Günstige
Luxuriös
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