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Wohnungen in Municipal Unit of Nafplio, Griechenland

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Wohnung 2 Schlafzimmer in Gemeinde Nafplio, Griechenland
Wohnung 2 Schlafzimmer
Gemeinde Nafplio, Griechenland
Schlafräume 2
Fläche 103 m²
Zu verkaufen Wohnung von 103 qm in Peloponnese. Die Wohnung befindet sich im 1. Stock. Es be…
$401,441
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