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Wohnungen in Municipal Unit of Velos, Griechenland

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Wohnung 1 Schlafzimmer in Nerantza, Griechenland
Wohnung 1 Schlafzimmer
Nerantza, Griechenland
Schlafräume 1
Fläche 93 m²
Zu verkaufen Wohnung von 93 qm in Peloponnese. Die Wohnung befindet sich im 3. Stock. Es bes…
$161,757
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Wohnung 1 Schlafzimmer in Nerantza, Griechenland
Wohnung 1 Schlafzimmer
Nerantza, Griechenland
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 48 m²
Velo in der Nähe von Corinth Nerantza Dorf, Wohnung von 58 qm erhöhten Erdgeschoss, auf eine…
$96,143
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Wohnung 3 Schlafzimmer in Nerantza, Griechenland
Wohnung 3 Schlafzimmer
Nerantza, Griechenland
Schlafräume 3
Fläche 152 m²
Zu verkaufen Wohnung von 152 qm in Eastern Peloponnese. Die Wohnung befindet sich im 1. Stoc…
$247,949
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