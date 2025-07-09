Spa Rezident

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SPA RESIDENCE-Komplex
Komplex mit Wasserpark, Wellness-Spa-Center und Apartments.
Wohnung in einem weißen Rahmen .
250m vom Meer entfernt.
Ein Projekt von Accor unter der Marke Mercure.
Datum der Lieferung von Block A: 31. August 2025.
Es gibt eine Tiefgarage für 200 Autos.
Aufgrund der Tatsache, dass das Gelände bergig ist, ist die Lage aller Blöcke so, dass jedes Apartment einen wunderschönen Meerblick bietet und die Gebäude sich nicht gegenseitig stören.
Das gesamte Gebiet ist geschlossen. Es gibt einen Wasserpark, mehrere Pools sowie Rutschen für Erwachsene und Pools mit Rutschen für Kinder.
Spielplatz, Kinderzentrum mit Babysitter-Service und Ausbilder.
Basketballplattform.
Fußballseite.
Tennisplatz.
Eine Kletterwand mit angemessenem Service und mit Lehrern.
Nicht weit vom Komplex entfernt befindet sich die Thermalquelle ( in 5 Minuten ) und der Privatstrand eines anderen Novotel-Komplexes, nur 3 Minuten entfernt, Der Transport wird zur Thermalquelle und zum Strand bereitgestellt und bereitgestellt.
Zahlungsschema:
PV 30%
Installation für 36 Monate.
Großbritannien 40%, Eigentümer 60%
Servicekosten 0,90 $ pro m².
Bitte beachten Sie! Sie haben den Parameter Wohnkosten geändert in {{ differentPrice }}%. Dies wirkt sich auf die Relevanz der Berechnung der monatlichen Zahlungen für die aktuelle Immobilie aus.
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