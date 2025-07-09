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Spa Rezident

Batumi, Georgien
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ID: 3683
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 29.06.26

Standort

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  • Grundstück
    Georgien
  • Region / Bundesland
    Autonome Republik Adscharien
  • Stadt
    Batumi

Objekteigenschaften

Objektdaten

  • Klasse
    Klasse
    Komfortklasse
  • Typ der neuen Gebäudekonstruktion
    Typ der neuen Gebäudekonstruktion
    Monolithisch
  • Jahr der Inbetriebnahme
    Jahr der Inbetriebnahme
    2025
  • Etagenzahl
    Etagenzahl
    11

Über den Komplex

SPA RESIDENCE-Komplex Komplex mit Wasserpark, Wellness-Spa-Center und Apartments. Wohnung in einem weißen Rahmen . 250m vom Meer entfernt. Ein Projekt von Accor unter der Marke Mercure. Datum der Lieferung von Block A: 31. August 2025.  Es gibt eine Tiefgarage für 200 Autos.  Aufgrund der Tatsache, dass das Gelände bergig ist, ist die Lage aller Blöcke so, dass jedes Apartment einen wunderschönen Meerblick bietet und die Gebäude sich nicht gegenseitig stören.  Das gesamte Gebiet ist geschlossen. Es gibt einen Wasserpark, mehrere Pools sowie Rutschen für Erwachsene und Pools mit Rutschen für Kinder. Spielplatz, Kinderzentrum mit Babysitter-Service und Ausbilder. Basketballplattform. Fußballseite. Tennisplatz.  Eine Kletterwand mit angemessenem Service und mit Lehrern.  Nicht weit vom Komplex entfernt befindet sich die Thermalquelle ( in 5 Minuten ) und der Privatstrand eines anderen Novotel-Komplexes, nur 3 Minuten entfernt, Der Transport wird zur Thermalquelle und zum Strand bereitgestellt und bereitgestellt. Zahlungsschema: PV 30% Installation für 36 Monate. Großbritannien 40%, Eigentümer 60% Servicekosten 0,90 $ pro m².
Immobilien in dem Komplex
Typ
Fläche, m²
Preis pro m², USD
Immobilienpreis, USD
Wohnungen Wohnung
Fläche, m² 32.3
Preis pro m², USD 1,379
Wohnungspreis, USD 47,450

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Batumi, Georgien
Ausbildung

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