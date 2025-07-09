  1. Realting.com
Wohnkomplex Riversajd Rezidens

Tiflis, Georgien
von
$115,000
von
$3,000/m²
Letzte Aktualisierung: 28.01.26

Standort

  • Grundstück
    Georgien
  • Stadt
    Tiflis
  • Metro
    Nadzaladevi (~ 900 m)

Objekteigenschaften

Objektdaten

  • Klasse
    Klasse
    Premiumklasse
  • Jahr der Inbetriebnahme
    Jahr der Inbetriebnahme
    2029
  • Etagenzahl
    Etagenzahl
    10

Über den Komplex

Übertragen
Original anzeigen
Русский Русский

Riverside Residences – das Leben am Wasser. Verifiziert durch EMAAR.

An einer der renommiertesten Wasserfronten von Tiflis wird ein neuer Standard des urbanen Luxus geboren – Riverside Residences, ein Wohnkomplex des weltberühmten Entwicklers EMAAR.

Hier verschmelzen Architektur, Natur und der Rhythmus der Stadt in einen harmonischen Raum zum Leben und Investieren. Panorama-Flussblicke, Promenaden, Licht und Luft gehören zu Ihrem täglichen Komfort.
Der Komplex bietet luxuriöse Ein-Zimmer-Wohnungen, komplett renoviert bei der Lieferung, wo jedes Detail für einen modernen Lebensstil konzipiert ist.
Die Preise reichen von $115.000 bis $145.000 und machen das Projekt zu einem der attraktivsten Angebote im Premiumsegment von Tbilisi. Komfortabler Einbauplan von EMAAR
10% — Reservierung (Vorverkauf, 20. Januar)
10 % — bei Vertragsunterzeichnung (Dezember 2026)
10 % — Juni 2027
10 % — Dezember 2027
60 % — bei Lieferung der Immobilie (Juli 2029)
Die Fertigstellung des Baus ist für den Sommer 2029 geplant — Sie erhalten ein fertiges, renoviertes Anwesen von einem weltbekannten Entwickler.

Standort auf der Karte

Tiflis, Georgien
