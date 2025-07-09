Wohnkomplex Riversajd Rezidens

Riverside Residences – das Leben am Wasser. Verifiziert durch EMAAR.

An einer der renommiertesten Wasserfronten von Tiflis wird ein neuer Standard des urbanen Luxus geboren – Riverside Residences, ein Wohnkomplex des weltberühmten Entwicklers EMAAR.

Hier verschmelzen Architektur, Natur und der Rhythmus der Stadt in einen harmonischen Raum zum Leben und Investieren. Panorama-Flussblicke, Promenaden, Licht und Luft gehören zu Ihrem täglichen Komfort.

Der Komplex bietet luxuriöse Ein-Zimmer-Wohnungen, komplett renoviert bei der Lieferung, wo jedes Detail für einen modernen Lebensstil konzipiert ist.

Die Preise reichen von $115.000 bis $145.000 und machen das Projekt zu einem der attraktivsten Angebote im Premiumsegment von Tbilisi. Komfortabler Einbauplan von EMAAR

10% — Reservierung (Vorverkauf, 20. Januar)

10 % — bei Vertragsunterzeichnung (Dezember 2026)

10 % — Juni 2027

10 % — Dezember 2027

60 % — bei Lieferung der Immobilie (Juli 2029)

Die Fertigstellung des Baus ist für den Sommer 2029 geplant — Sie erhalten ein fertiges, renoviertes Anwesen von einem weltbekannten Entwickler.