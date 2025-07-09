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Wohnkomplex Laguna

Batumi, Georgien
von
$45,800
;
8
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ID: 4006
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 29.06.26

Standort

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  • Grundstück
    Georgien
  • Region / Bundesland
    Autonome Republik Adscharien
  • Stadt
    Batumi

Objekteigenschaften

Objektdaten

  • Klasse
    Klasse
    Premiumklasse
  • Jahr der Inbetriebnahme
    Jahr der Inbetriebnahme
    2025
  • Finishing-Optionen
    Finishing-Optionen
    Mit Innenausbau
  • Etagenzahl
    Etagenzahl
    9

Über den Komplex

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Laguna Komplex ist ein einzigartiges Projekt an der Kreuzung der Natur und der Stadt!

Unser neues Projekt befindet sich in einer einzigartigen Lage auf der 1. Linie des Schwarzen Meeres, umgeben von der malerischen Natur des Kaps Verde und des Botanischen Gartens.

Maximaler Komfort, Hoteldienste und entwickelte Infrastruktur im Komplex

Neben den glatten Linien und Formen des Gebäudes wird dieses Ziel durch großflächige Landschafts- und Freibäder im Innenraum des Komplexes bedient.

Der bequemste Zugang zum Meer ist vorhanden und ein speziell ausgestatteter Strand macht Ihren Urlaub angenehm und unvergesslich.

Eine riesige Auswahl an Infrastruktur. Dienstleistungen rund um die Uhr. Arten Terrassen Breite von 1,5 m und vollständige Vergasung des Komplexes

Das Management-Unternehmen ist lokal vom Entwickler. Nehmen Sie volle Verantwortung für die Wartung und Vermietung Ihrer Wohnung. Gleichzeitig gibt es keine Einschränkungen für den Gebrauch von Wohn- und Selbstlieferungen.

Die durchschnittliche Rückzahlungsdauer der Wohnungen beträgt 8 Jahre. PV beträgt nur 10%.

Das Einkommen aus der Vermietung Ihrer Wohnung wird von 10 bis 15% pro Jahr.

Am Beispiel unserer bisherigen Projekte steigt der Preisanstieg von m.kv ab Baubeginn

vor der Fertigstellung 100 - 145%.

Infrastruktur und Dienstleistungen:

5 Pools und ein privater Strand.

Ein Panorama-Pool auf dem Dach, ein geschlossen innen. Drei Swimmingpools im Innengarten.

3 Restaurants auf dem Gebiet mit einer vielfältigen Küche.

Zwei Klöppel und eine auf dem Dach. Eine Sommerbar am Strand.

SPA mit einer Vielzahl von Gesundheitsdienstleistungen und Fitness-Center.

Tagungsräume mit Mikrofonen, Bildschirmen und allem, was für Geschäftstreffen notwendig ist.

Cafe-Bibliothek.

Ruhebereich für Kinder.

Billard,

Mini-Cinema,

Tennisplatz.

Veranstaltungsräume.

3 Lounge Zonen.

Medizinisches Zimmer. Apotheke.

Markenmarkt.

11 Personenaufzüge und 3 Serviceaufzüge

Es stehen 24 Rund-um-die-Uhr-Dienste zur Verfügung.

Es gibt verschiedene Möglichkeiten zur Planung! Schreiben und wir helfen Ihnen, einen Gewinn zu machen!!

Einrichtungen in der Anlage
Wohnungen
Fläche, m²
Preis pro m², USD
Wohnungspreis, USD
Wohnungen 1 zimmer
Fläche, m² 49.8
Preis pro m², USD 1,320
Wohnungspreis, USD 65,723
Wohnungen 2 zimmer
Fläche, m² 84.5
Preis pro m², USD 1,640
Wohnungspreis, USD 138,500
Immobilien in dem Komplex
Typ
Fläche, m²
Preis pro m², USD
Immobilienpreis, USD
Wohnungen Studio
Fläche, m² 35.2 – 36.2
Preis pro m², USD 1,301 – 1,380
Wohnungspreis, USD 45,800 – 50,011

Standort auf der Karte

Batumi, Georgien
Ausbildung

Hypotheken-Rechner

Zinssatz, %
Laufzeit des Darlehens, jahre
Kosten der Immobilie
Erste Zahlung, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Bitte beachten Sie! Sie haben den Parameter Wohnkosten geändert in {{ differentPrice }}%. Dies wirkt sich auf die Relevanz der Berechnung der monatlichen Zahlungen für die aktuelle Immobilie aus. Zurücklegen
Zinssatz
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Zinssatz
Darlehensbetrag
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Darlehensbetrag
Termin
{{ loanPeriodValue | pluralize("jahr", "jahre") }}
Termin
Monatliche Zahlung
{{ paymentPerMonth }} USD
Monatliche Zahlung
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Batumi, Georgien
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