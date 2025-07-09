Wohnkomplex Laguna

Laguna Komplex ist ein einzigartiges Projekt an der Kreuzung der Natur und der Stadt!

Unser neues Projekt befindet sich in einer einzigartigen Lage auf der 1. Linie des Schwarzen Meeres, umgeben von der malerischen Natur des Kaps Verde und des Botanischen Gartens.

Maximaler Komfort, Hoteldienste und entwickelte Infrastruktur im Komplex

Neben den glatten Linien und Formen des Gebäudes wird dieses Ziel durch großflächige Landschafts- und Freibäder im Innenraum des Komplexes bedient.

Der bequemste Zugang zum Meer ist vorhanden und ein speziell ausgestatteter Strand macht Ihren Urlaub angenehm und unvergesslich.

Eine riesige Auswahl an Infrastruktur. Dienstleistungen rund um die Uhr. Arten Terrassen Breite von 1,5 m und vollständige Vergasung des Komplexes

Das Management-Unternehmen ist lokal vom Entwickler. Nehmen Sie volle Verantwortung für die Wartung und Vermietung Ihrer Wohnung. Gleichzeitig gibt es keine Einschränkungen für den Gebrauch von Wohn- und Selbstlieferungen.

Die durchschnittliche Rückzahlungsdauer der Wohnungen beträgt 8 Jahre. PV beträgt nur 10%.

Das Einkommen aus der Vermietung Ihrer Wohnung wird von 10 bis 15% pro Jahr.

Am Beispiel unserer bisherigen Projekte steigt der Preisanstieg von m.kv ab Baubeginn

vor der Fertigstellung 100 - 145%.

Infrastruktur und Dienstleistungen:

5 Pools und ein privater Strand.

Ein Panorama-Pool auf dem Dach, ein geschlossen innen. Drei Swimmingpools im Innengarten.

3 Restaurants auf dem Gebiet mit einer vielfältigen Küche.

Zwei Klöppel und eine auf dem Dach. Eine Sommerbar am Strand.

SPA mit einer Vielzahl von Gesundheitsdienstleistungen und Fitness-Center.

Tagungsräume mit Mikrofonen, Bildschirmen und allem, was für Geschäftstreffen notwendig ist.

Cafe-Bibliothek.

Ruhebereich für Kinder.

Billard,

Mini-Cinema,

Tennisplatz.

Veranstaltungsräume.

3 Lounge Zonen.

Medizinisches Zimmer. Apotheke.

Markenmarkt.

11 Personenaufzüge und 3 Serviceaufzüge

Es stehen 24 Rund-um-die-Uhr-Dienste zur Verfügung.

Es gibt verschiedene Möglichkeiten zur Planung! Schreiben und wir helfen Ihnen, einen Gewinn zu machen!!