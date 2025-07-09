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Grand millennium Kobuleti

Kobuleti, Georgien
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$140,220
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ID: 39667
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 03.08.26

Standort

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  • Grundstück
    Georgien
  • Region / Bundesland
    Autonome Republik Adscharien
  • Nachbarschaft
    Munizipalität Kobuleti
  • Stadt
    Kobuleti
  • Adresse
    David Aghmashenebeli Avenue, 277

Objekteigenschaften

Objektdaten

  • Klasse
    Klasse
    Premiumklasse
  • Typ der neuen Gebäudekonstruktion
    Typ der neuen Gebäudekonstruktion
    Monolithisch
  • Jahr der Inbetriebnahme
    Jahr der Inbetriebnahme
    2030
  • Finishing-Optionen
    Finishing-Optionen
    Mit Innenausbau
  • Etagenzahl
    Etagenzahl
    32

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Kobuleti, Georgien
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