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Häuser am See in Limassol District, Zypern

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Limassol
536
Demos Agiou Athanasiou
220
Koinoteta Agiou Tychona
217
Germasogeia
185
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1 immobilienobjekt total found
Haus 4 Schlafzimmer in Alassa, Zypern
Haus 4 Schlafzimmer
Alassa, Zypern
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 337 m²
** Bewundern Sie diese einzigartige Gelegenheit, ein zweistöckiges Haus mit 4 + 1 Schlafzimm…
$457,332
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Eigenschaftstypen in Limassol District

villen
cottages
mansions
bungalows
reihenhäuser
duplexes

Immobilienangaben in Limassol District, Zypern

mit Garage
mit Garten
mit Terrasse
mit Bergblick
mit Meerblick
mit Schwimmbad
Golfplatz in der Nähe
Günstige
Luxuriös
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