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Herrenhaus 2 Schlafzimmer in Limassol, Zypern
Herrenhaus 2 Schlafzimmer
Limassol, Zypern
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 121 m²
Zu verkaufen: Geräumige 121 m2 Maisonette in der gesuchten Gegend von Agia Filaxi. Diese gut…
$408,677
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