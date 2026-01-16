gazivisor / Real Estate & Investment

gazivisor, gayrimenkul, yatırım ve yatırım alanında faaliyet gösteren bir markadır. Turizm ve hizmet sektörü gibi çeşitli alanlardan edindiği kapsamlı bilgi, veriler ve saha deneyimiyle Erol Görgeç tarafından kurulmuştur.
VİZYON VE MİSYON
Yerel, ulusal ve uluslararası dinamiklerin farkındalığı olan, insani ve kültürel değerlerin ön planda tutulduğu, güvenilir, şeffaf ve sürdürülebilir bir marka olmaktır.
Gayrimenkul ve Yatırım
Kiralama ve Gayrimenkul Yönetimi
Danışmanlık ve Satış Sonrası Destek
Yerelden küresel yolculuğunuzun başlangıç noktası. Etkili, verimli ve dinamik süreç yönetimini içeren birçok çözümle birlikte uzun vadeli rehberlik ve destek sunuyoruz.