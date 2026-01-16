gazivisor / Real Estate & Investment

About the agency

gazivisor, gayrimenkul, yatırım ve yatırım alanında faaliyet gösteren bir markadır. Turizm ve hizmet sektörü gibi çeşitli alanlardan edindiği kapsamlı bilgi, veriler ve saha deneyimiyle Erol Görgeç tarafından kurulmuştur.

VİZYON VE MİSYON

Yerel, ulusal ve uluslararası dinamiklerin farkındalığı olan, insani ve kültürel değerlerin ön planda tutulduğu, güvenilir, şeffaf ve sürdürülebilir bir marka olmaktır.