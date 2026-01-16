gazivisor / Real Estate & Investment

  1. Realting.com
Turkey, Gazipasa
Company Type
Real estate agency
Company's year of foundation
2020
On the platform
4 months
Languages
English, Türkçe
Website
gazivisor.com
About the agency

gazivisor, gayrimenkul, yatırım ve yatırım alanında faaliyet gösteren bir markadır. Turizm ve hizmet sektörü gibi çeşitli alanlardan edindiği kapsamlı bilgi, veriler ve saha deneyimiyle Erol Görgeç tarafından kurulmuştur.

VİZYON VE MİSYON

Yerel, ulusal ve uluslararası dinamiklerin farkındalığı olan, insani ve kültürel değerlerin ön planda tutulduğu, güvenilir, şeffaf ve sürdürülebilir bir marka olmaktır.

Services

Gayrimenkul ve Yatırım

Kiralama ve Gayrimenkul Yönetimi

Danışmanlık ve Satış Sonrası Destek

Yerelden küresel yolculuğunuzun başlangıç ​​noktası. Etkili, verimli ve dinamik süreç yönetimini içeren birçok çözümle birlikte uzun vadeli rehberlik ve destek sunuyoruz.

