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Residential complex with fitness room, sauna, swimming pool, 600 metres to the sea, Mezitli, Mersin, Turkey

Kuzucu, Turkey
from
€65,000
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7
Description Description
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About the complex

Project consisting of 3 blocks. The project has flats with 1-2 bedrooms.

Residential complex in 2 minutes walk from the sea, with gazebos and recreation areas, including sauna and hammam.

Possible 50% prepayment and instalments for 12 months.

Location and nearby infrastructure

Mezitli district, Teje neighbourhood. Distance to the sea - 600 metres.

New building location
Kuzucu, Turkey

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Residential complex with fitness room, sauna, swimming pool, 600 metres to the sea, Mezitli, Mersin, Turkey
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€65,000
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I have interest in the property from your ad. I want more information about the property. What are the purchase conditions for foreigners? I would like to visit an apartment/house.. I would like to be informed about the total price (incl. tax, agency fee, etc.). Is it possible to buy with a loan/mortgage?
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