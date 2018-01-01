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New residence with a swimming pool and a green area, Istanbul, Turkey

Marmara Region, Turkey
from
€435,777
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20
Description Description
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About the complex

The residence features a two-level covered parking and outdoor parking spaces, a large landscaped green area, a swimming pool, a sports complex, a basketball court, a sauna and a hamam.

There area 5 flats on each floor.

Completion - December, 2023.

Facilities and equipment in the house
  • Air conditioning
  • Kitchen appliances (stove, oven, hood)
  • Underfloor heating
Location and nearby infrastructure
  • Metro station - 1 minute
  • Shopping mall - 1 minute
  • College - 1 minute
  • University - 7 minutes
  • Istanbul Airport - 30 minutes
  • Galata Port - 15 minutes
New building location
Marmara Region, Turkey

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New residence with a swimming pool and a green area, Istanbul, Turkey
Marmara Region, Turkey
from
€435,777
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I have interest in the property from your ad. I want more information about the property. What are the purchase conditions for foreigners? I would like to visit an apartment/house.. I would like to be informed about the total price (incl. tax, agency fee, etc.). Is it possible to buy with a loan/mortgage?
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Современный жилой комплекс Antares Hill расположился в районе Алании Махмутлар. Этот район интересен многим отдыхающим доступными ценами, хорошо развитой городской инфраструктурой, широкими пляжами и красивыми видами. Махмутлар находится в  30 км от международного аэропорта Газипаша и в 130 км от аэропорта города Анталии. В эти аэропорты летают как регулярные, так и чартерные рейсы из-за границы, а так же, хорошо налажено сообщение между городами Турции. Вы легко сможете слетать на экскурсию в такие популярные туристические места как Мардин, Памуккале, Кападоккия, Стамбул. Для комфортного сообщения между аэропортами и Аланией проложена и поддерживается в идеальном состоянии скоростная трасса с оборудованными местами отдыха. Круглый год в Махмутлар приезжают на отдых туристы со всего мира. Здесь можно встретить европейцев, американцев, жителей стран СНГ. Вас легко поймут на любом языке во всех заведениях. Из Махмутлара можно доехать  до Алании или Газипаши. По Махмутлару проходит несколько маршрутов городских автобусов, остановки расположены каждые 300 м. Для вызова такси в Махмутларе, достаточно нажать кнопку на ближайшем столбе и машина заберет вас в течении 5 минут. Поэтому, в Махмутларе комфортно жить и отдыхать. Проект жилого комплекса Antares Hill занимает площадь 2265 кв.м. и состоит из 1 жилого блока на 54 квартиры. В этой резиденции доступны планировки квартир 1+1 и 2+1 дуплекс. Для жильцов Antares Hill предусмотрена инфраструктура на территории комплекса: Бассейн Фитнес салон Детская площадка ТВ зал Детская игровая комната Фитнес зал Хаммам Сауна Охрана Площадка с мангалом для барбекю Охрана Камеры видеонаблюдения Генератор Парковка.   Строительство жилого комплекса началось в октябре 2021 г. И закончится в декабре 2022 года. Квартиры от застройщика будут сдаваться с чистовой отделкой. Кухня и санузлы укомплектованы встроенной мебелью и сантехникой. По всей квартире на полу будет керамическое покрытие и скрытое светодиодное освещение в потолке. В оконной системе предусмотрена звуко- и теплоизоляция. В квартире установлены межкомнатные двери и стальная входная дверь. Проложены коммуникации для кондиционеров, оформлены выводы для ТВ антенны.  Каждая квартира будет оснащена видеодомофоном, а по всей территории жилого комплекса будет функционироватьWi-Fi. Жилой комплекс Antares Hill занимает выгодное расположение в Махмутларе: расстояние до ближайшего пляжа всего 1300 м, до центра Махмутлара 1000 м.  Ближайшая больница находится в 2,5 км от комплекса. Махмутлар очаровыет своим комфортом и сервисом. По городу расположено множество небольших скверов и детские площадок, привнося зеленые островки для отдыха. Из квартир в жилом комплексе Antares Hills открывается вид на горы и море. При строительстве применен повышенный уровень тепло и звукоизоляции, современные строительные и отделочные материалы. Высокие потолки придадут особое очарование вашей квартире и дополнят красивый вид за окном. Рядом с резиденцией строятся новые жилые комплексы, таким образом, вы сможете жить в новом квартале. Прямо рядом с комплексом будут открыты новые супермаркеты и объекты городской инфраструктуры. Все вышеперечисленные факторы позволят вам почувствовать себя на отдыхе, не покидая территорию своего собственного дома. Покупая квартиру с Курт групп, вы получаете послепродажное сопровождение от наших специалистов. Мы выстроим вам индивидуальный план оформления документов и адаптации в Алании, а ваш менеджер будет с вами на связи 24 часа в сутки.   Для выбора наиболее подходящих вариантов на Ваш бюджет, свяжитесь с нашими менеджерами.  
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Residential quarter centrally Located Penthouse in Oba, Alanya close to the Beach
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-Centrally located penthouse for sale in Alanya located in Cikcilli area. This real estate in a small peaceful block, a total of 12 apartments in one block.   Centrally Located Penthouse close to the BeachIf you are looking large apartment close to all social amenities, beach and restaurants with an affordable price this real estate is for you. This block is built in 2006 by a popular constructor company and the general exterior and the interior condition of the apartment is very well. The swimming pool working properly, the stairs are clean, elevator maintenance is made monthly. This large penthouse in Alanya just 200 meters from Alanyum shopping mall, within just a few steps from restaurants, supermarket, beach, school and pharmacy.   Centrally located apartments for sale in Alanya located in the Cikcilli area. This real estate boasts with high-quality facilities and modern exterior. If you are looking for a new flat in Alanya close to Cleopatra and city center, this option is for you. Yu can also walk to the Oba center which is very popular by the tourist. We find a large living room with open plan kitchen, 2 bedrooms at first floor and second floor there is one bedroom and living room. Interior Features of the penthousethe apartment walls are painted with satin paint and floors are plated with first quality ceramic.  This is fully furnished apartments including fitted kitchen cabinets, all kitchen appliances, TV, Air conditioners,  water heater, wardrobes and beds.  
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