Kemalpasa, Turkey

from €1,33M

155 m² 1

Our farm is in Kemalpaşa Ören Yaka locality. There are two separate numbered 2-storey houses with water and electricity, a small single-storey house, a warehouse and a covered animal roof, and outbuildings in the land. Our farm is 140 m2 and has 2 bedrooms, 1 living room and open kitchen, 2 bathrooms. It has 3 air conditioners, one refrigerator, washing and dishwasher, water heater, stove and oven. Our farmhouse is for sale with furniture and white goods. A camera security system is also available. Our farm, which is surrounded by olive and pine trees, has neighbors living around it, and villas and bungalows continue to be built in the region. Our land consists of 3 separate deed titles ( 6667 m2 + 3618 m2 + 20218 m2 ) in total 30503 m2 and is completely surrounded by wire fence. There are olive, cherry, walnut, fruit trees and pine forest in it. There is a walking path and a vehicle path. Partial exchange possible. ---------------------------------------------------------------------------------------------- Kemalpaşa Ören Yaka تقع مزرعتنا في منطقة يوجد منزلين منفصلين من طابقين مزودان بالماء والكهرباء ، ومنزل صغير من طابق واحد ، ومستودع وسقف مغطى للحيوانات ، ومباني خارجية في الأرض. تبلغ مساحة مزرعتنا 140 مترًا مربعًا وتحتوي على غرفتي نوم وغرفة معيشة ومطبخ مفتوح وحمامين. بها 3 مكيفات وثلاجة وغسالة صحون وسخان مياه وموقد وفرن. مزرعتنا معروضة للبيع بالأثاث والسلع البيضاء. يتوفر أيضًا نظام أمان للكاميرا. مزرعتنا ، المحاطة بأشجار الزيتون والصنوبر ، بها جيران يعيشون حولها ، ويستمر بناء الفيلات والبناغل في المنطقة. تتكون أرضنا من 3 سندات صكوك منفصلة (6667 م 2 + 3618 م 2 + 20218 م 2) بإجمالي 30503 م 2 ومحاطة بالكامل بسياج من الأسلاك. هناك الزيتون والكرز والجوز وأشجار الفاكهة وغابات الصنوبر فيه. يوجد مسار للمشي ومسار للمركبة. التبادل الجزئي ممكن. Detaylar için lütfen iletişime geçiniz. Contact for further details. .اتصل للحصول على مزيد من التفاصيل