Комиссия (комиссионное вознаграждение) — это сумма, которую получает посредник или агент за успешное выполнение сделки или достижение оговоренного договором результата. Обычно комиссия представляет собой процент от суммы сделки за выполнение обязательств, например, за помощь в продаже, аренде недвижимости, заключении контрактов, привлечение клиентов и т.д.

Типы комиссионных вознаграждений:

Фиксированная комиссия. В этом случае комиссионное вознаграждение устанавливается как твердая сумма, независимо от объема сделки. Такой подход часто используется в ситуациях, когда услуга достаточно стандартизирована и не зависит от стоимости сделки, как, например, осмотр объекта или его реклама.

В этом случае комиссионное вознаграждение устанавливается как твердая сумма, независимо от объема сделки. Такой подход часто используется в ситуациях, когда услуга достаточно стандартизирована и не зависит от стоимости сделки, как, например, осмотр объекта или его реклама. Процентная комиссия. Процентная комиссия является самой распространенной и представляет собой процент от стоимости сделки. Например, риелтор может получать 5% от стоимости аренды или продажи недвижимости. Процентное вознаграждение часто используется в сделках с недвижимостью, финансовыми продуктами, страхованием и т.д.

Процентная комиссия является самой распространенной и представляет собой процент от стоимости сделки. Например, риелтор может получать 5% от стоимости аренды или продажи недвижимости. Процентное вознаграждение часто используется в сделках с недвижимостью, финансовыми продуктами, страхованием и т.д. Смешанная комиссия. В этом случае комиссия включает как фиксированную сумму, так и процент от сделки. Этот подход используется в тех случаях, когда есть элемент неопределенности по объему сделки. Например, агент может получать фиксированную плату за свои усилия и дополнительную плату, если сделка достигает определенного этапа.

В сделках с недвижимостью комиссия обычно выплачивается риелтору по завершении сделки и может составлять процент от стоимости недвижимости. В брокерских услугах комиссия зависит от объема сделки, типа активов и уровня обслуживания клиента. В торговле и дистрибуции комиссионные могут варьироваться в зависимости от товарного ассортимента и объема продаж.