Брокер — это профессиональный посредник, который помогает клиентам в процессе купли-продажи недвижимости. В отличие от риелторов и агентов, брокеры обычно имеют более высокую квалификацию и лицензию. Также они предоставляют широкий спектр услуг.

Брокер по недвижимости выполняет несколько ключевых задач. Он консультирует клиентов, помогает выбирать объекты, оформляет юридические документы, ведет переговоры и следит за соблюдением всех юридических и финансовых аспектов сделки. Например, брокер может проконсультировать клиента по поводу подходящих объектов, организовать ипотечное кредитование и проконтролировать сбор необходимых документов​.

Брокеры также занимаются анализом рынка, предоставляя клиентам актуальную информацию о ценах, тенденциях и возможных рисках. У них есть доступ к закрытым предложениям и информации, недоступной для широкой публики, что помогает клиентам принимать более информированные решения.

Существует несколько категорий брокеров по недвижимости:

Ассоциированные брокеры работают под началом других брокеров и обычно не контролируют агентов.

работают под началом других брокеров и обычно не контролируют агентов. Управляющие брокеры возглавляют офисы агентств недвижимости, нанимают сотрудников и контролируют их работу.

возглавляют офисы агентств недвижимости, нанимают сотрудников и контролируют их работу. Назначенные брокеры отвечают за соблюдение законодательных норм и контролируют работу агентов в агентствах недвижимости​.

Сотрудничество с брокером может значительно облегчить покупку или продажу недвижимости, особенно для тех, кто не знаком с тонкостями рынка. Брокер помогает минимизировать риски, дает доступ к выгодным предложениям и представляет интересы клиента в переговорах. В особенности брокеры, специализирующиеся на ипотечном кредитовании, могут подобрать подходящие условия и помочь увеличить шансы на одобрение кредита.