Лизинг недвижимости

Лизинг недвижимости — это финансовый инструмент, позволяющий купить квартиру в собственность путем долгосрочной аренды с последующим выкупом.

Во многих странах банки и застройщики предлагают физическим лицам воспользоваться такой опцией, как «лизинг».

В этом случае банк приобретает недвижимость (к примеру, квартиру) у застройщика и передает ее в аренду лизингополучателю. Тот пользуется квартирой, ежемесячно платит банку и таким образом постепенно выкупает ее у финансового учреждения. В собственность объект недвижимости может перейти только после полного расчета между сторонами. Обычно «лизинг» дается на 20 лет с возможностью досрочной выплаты.

В отличие от кредита, «лизинг» не требует привлечения большого количества поручителей и сбора внушительного пакета документов. К тому же, в лизинге более мягкие условия для предпринимателей, «фрилансеров», «командировочных» и тех, кто получает доход за границей. Проценты по лизинговым договорам практически такие же, как и по кредитным.

Отметим, что человек, который проживает в лизинговой квартире, не может продать или подарить такое жилье. При этом, он может зарегистрироваться по адресу лизинговой квартиры и проживать там со своей семьей. Более того, по согласованию с банком он может сдать квартиру в долгосрочную аренду. Оплата за коммунальные услуги в такой квартире будет осуществляться по тем же тарифам, что и для физических лиц.

Если говорить про «возвратный лизинг», то в этом случае человек, владеющий недвижимостью , может продать свой актив банку и затем взять его у него в аренду. То есть, банк выкупает у заявителя квартиру и одномоментно сдает ему ее в пользование. В итоге человек получает необходимые денежные средства и продолжает жить в своей квартире, ежемесячно выплачивая банку необходимые проценты.

Лизинг недвижимости — это один из способов приобрести квартиру, дачу или дом с помощью банковской организации.