Понятие стиля Поп-арт

Поп-арт (дословно) — популярное искусство. В интерьере стиль «поп-арт» — это буйство красок, картины современных художников, дерзкие скульптуры, необычные сочетания и полное отсутствие комплексов.

Стиль поп-арт появился в 60-х годах XX века. Самый известный его представитель — американский художник Энди Уорхолл. Именно он создал настоящие шедевры из обычных банок с супом, рекламных буклетов и сотен копий изображения Мэрилин Монро.

Сегодня поп-арт — это использование в интерьере рекламных постеров, ярких афиш, кислотных цветов и многого другого. Главное условие — превращение обычных вещей массового производства в произведения искусства.

Поп-арт в интерьере подчиняется нескольким правилам:

Первое — картины на стенах. Это может быть портрет любимой собаки, написанный фосфоресцирующими красками, изображение известного политика, сделанное в ультрасовременной манере, фото музыканта в неоновом свете.

Второе — необычные скульптуры. Большие фиолетовые коровы (как в рекламе известного шоколада), увековеченные «в пластике» герои популярных мультфильмов, логотипы мировых брендов — все это может стать яркой деталью квартиры или дома , чей хозяин решился на креативный интерьер.

, чей хозяин решился на креативный интерьер. Третье — акцентная стена для творчества. Герои комиксов прошлого столетия, изображения с вкладышей любимой жевательной резинки, марки автомобилей — вы можете помещать сюда все что угодно. Главное — чтобы изображение было стопроцентно узнаваемым.

Четвертое — ткани ярких цветов. Для интерьера в стиле поп-арт совершенно нормальны дикие принты на постельном белье, «вырви глаз» шторы или неоновые подушки.

Пятое — цветная мебель. Ярко-желтый диван в интерьере — это уже попытка приблизиться к поп-арту. А если добавить в помещение кислотные пуфы, необычные дизайнерские стулья и огромные розовые кресла, то это точно добавит настроения даже самому скучному пространству.