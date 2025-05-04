Блок в контексте недвижимости — это самостоятельная часть здания, которая представляет собой жилое или нежилое помещение, отделенное общей стеной от других блоков. В блочных домах, такие как таунхаусы, квадрохаусы и прочие, каждый блок имеет отдельный вход и обычно обособленный участок земли. Эти блоки часто используются в малоэтажной жилой застройке, где каждый из них предназначен для проживания одной семьи.

Основные характеристики блока:

Автономность и самостоятельность. Каждый блок действует как независимое жилое или коммерческое пространство, имеющее свой собственный вход и, чаще всего, индивидуальные коммуникации, включая электроснабжение и водоснабжение. Это отличает блок от квартиры в многоквартирном доме, где коммуникации и зоны общего пользования находятся в коллективном владении. Особенности правового статуса. Блоки в блокированных домах регистрируются как отдельные объекты недвижимости. Это означает, что владелец может распоряжаться им, включая продажу или аренду, без необходимости согласования с соседями. Таким образом, права собственности на блок схожи с правами на отдельный дом, но с рядом ограничений, обусловленных общей инфраструктурой​. Типы блокированных домов. Среди наиболее распространенных видов блоков выделяются: Таунхаусы. Вытянутые здания с несколькими блоками, располагающиеся в ряд, каждый из которых имеет отдельный вход и придомовую территорию.

Вытянутые здания с несколькими блоками, располагающиеся в ряд, каждый из которых имеет отдельный вход и придомовую территорию. Квадрохаусы. Блоки расположены по углам здания, обычно включают четыре секции и характерны для более просторной застройки, так как занимают значительную площадь земли.

Законодательство требует, чтобы блокированные дома соответствовали определенным стандартам, таким как ограничение этажности до трех уровней и наличие не более десяти блоков в одной конструкции. Земля под такими домами также регулируется определенными нормами, и строительство такого типа жилья требует соблюдения специфических правил, включая объединение участков земли перед возведением строения​.