Гостиница — это средство размещения, которое предоставляет временное жилье и комплекс услуг за плату. В зависимости от уровня обслуживания и инфраструктуры, гостиницы могут сильно различаться по стоимости и удобствам. Они предназначены как для кратковременного, так и для длительного пребывания.

Классификация гостиниц:

Классификация по звездам. Гостиницы часто классифицируются по системе звезд от одной до пяти: Одна звезда. Минимальный набор услуг и удобств за доступные цены, подходящий для краткосрочного размещения. Две звезды. Бюджетный вариант с дополнительными удобствами, такими как телевизор и иногда завтрак. Три звезды. Средний класс с более обширными услугами, включая ресторан и услуги прачечной. Четыре и пять звезд. Высокий уровень комфорта, включающий широкий спектр услуг и премиальные удобства, такие как бассейны, спа и рестораны высокой кухни​.

Гостиницы часто классифицируются по системе звезд от одной до пяти: Специализированные типы гостиниц. Существует также множество специализированных типов гостиниц, таких как туристические базы для активного отдыха, бутик-отели с уникальным интерьером, ротели (гостиницы на колесах) и курортные отели, ориентированные на отдых и оздоровление​.

Гостиницы предоставляют номера с различными уровнями комфорта. В них обычно есть основные удобства, такие как кровать, ванная комната и система отопления. В гостиницах более высокого класса могут быть дополнительные удобства, включая рестораны, конференц-залы, бассейны и спортзалы. Гостиница включает персонал, обеспечивающий различные услуги: обслуживание номеров, ресепшн, уборку и охрану.