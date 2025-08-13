Жилой квартал Stan 96 m² na Izdavanje – Master Kvart, Podgorica

  1. Realting.com
Stan 96 m² na Izdavanje – Master Kvart, Podgorica

Майами, США
от
$2,582
;
10
ID: 28663
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 01.10.2025

Местонахождение

  Страна
    США
  Область / штат
    Флорида
  Район
    Майами-Дейд
  Город
    Podgorica

О комплексе

Izdaje se namješten i luksuzno opremljen, trosoban stan, od 96m2, na petom spratu stambene zgrade, u Master kvartu. Struktura: ulzni hodnik, dnevni boravak, kuhinja, trpezarija, tri spavace sobe (od kojih je jedna master soba), dva kupatila, veseraj i terasa. Posjeduje multi split sistem. Nalazi se u zgradi novogradnje koja posjeduje dva lifta i čiji se ulaz redovno održava. U cijenu zakupa uračunato je i garažno mjesto. Izdaje se na duži vremenski period uz obavezan depozit!

Местонахождение на карте

Майами, США
Калькулятор ипотеки

Процентная ставка, %
Срок кредитования, лет
Стоимость жилья
Первоначальный взнос, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Обратите внимание! Вы изменили параметр стоимости жилья на {{ differentPrice }}%. Это влияет на актуальность расчета ежемесячных платежей для текущего объекта недвижимости. Вернуть обратно
Процентная ставка
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Процентная ставка
Сумма кредита
{{ mortgageAmount }} USD
Сумма кредита
Срок
{{ loanPeriodValue | pluralizeRu("год", "года", "лет") }}
Срок
Ежемесячный платеж
{{ paymentPerMonth }} USD
Ежемесячный платеж
