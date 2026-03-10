Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. ОАЭ
  3. Умм-эль-Кайвайн
  4. Жилая
  5. Студия
  6. Вид на море

Квартиры-студии с видом на море в Умм-эль-Кайвайне, ОАЭ

1 объект найдено
Студия 1 комната в Умм-эль-Кайвайн, ОАЭ
Студия 1 комната
Умм-эль-Кайвайн, ОАЭ
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 47 м²
Этаж 5/15
АМРА - Первый инвестиционный wellness-курорт с полным сервисом и открытым видом на море и в …
$188,000
