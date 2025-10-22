Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. ОАЭ
  3. Умм-эль-Кайвайн
  4. Жилая
  5. Студия

Квартиры-студии в Умм-эль-Кайвайне, ОАЭ

Студия Удалить
Очистить
1 объект найдено
Студия в Умм-эль-Кайвайн, ОАЭ
Студия
Умм-эль-Кайвайн, ОАЭ
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 46 м²
Этаж 8/17
AMRA — прибрежный wellness-комплекс с видами на лагуну и концепцией осознанной жизни от Citi…
$187,882
Оставить заявку
Realting.com
Перейти

Параметры недвижимости в Умм-эль-Кайвайне, ОАЭ

Недорогая
Элитная
Realting.com
Перейти