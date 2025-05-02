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Квартиры и апартаменты около гольф-клуба в Умм-эль-Кайвайне, ОАЭ

однокомнатные
7
двухкомнатные
13
трехкомнатные
7
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2 объекта найдено
Многоуровневые квартиры 4 комнаты в Умм-эль-Кайвайн, ОАЭ
Многоуровневые квартиры 4 комнаты
Умм-эль-Кайвайн, ОАЭ
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 188 м²
Этаж 3/9
Проект Ultra-Luxury класса расположен на острове естественного происхождения, омываемый вода…
$1,35 млн
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Квартира 3 комнаты в Умм-эль-Кайвайн, ОАЭ
Квартира 3 комнаты
Умм-эль-Кайвайн, ОАЭ
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 51 м²
Этаж 5/9
Проект Ultra-Luxury класса расположен на острове естественного происхождения, омываемый вода…
$383,000
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Параметры недвижимости в Умм-эль-Кайвайне, ОАЭ

с гаражом
с садом
с террасой
с видом на море
с бассейном
Недорогая
Элитная
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