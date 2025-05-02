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Квартиры и апартаменты с террасой в Умм-эль-Кайвайне, ОАЭ

однокомнатные
7
двухкомнатные
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8 объектов найдено
Квартира 2 комнаты в Умм-эль-Кайвайн, ОАЭ
Квартира 2 комнаты
Умм-эль-Кайвайн, ОАЭ
Число комнат 2
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 3
Этаж 2/9
Остров Синия — это захватывающее прибрежное место в Умм-аль-Кувейне, которое станет одним из…
$560,055
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Квартира 2 комнаты в Умм-эль-Кайвайн, ОАЭ
Квартира 2 комнаты
Умм-эль-Кайвайн, ОАЭ
Число комнат 2
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 3
Этаж 1/9
Остров Синия становится новым символом роскошной жизни на побережье в Умм-Аль-Кувейне. Окруж…
$461,960
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Квартира 3 комнаты в Умм-эль-Кайвайн, ОАЭ
Квартира 3 комнаты
Умм-эль-Кайвайн, ОАЭ
Число комнат 3
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Этаж 1/9
Остров Синия, расположенный у побережья Умм-Аль-Кувейна, представляет собой уникальную возмо…
$874,872
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Квартира в Умм-эль-Кайвайн, ОАЭ
Квартира
Умм-эль-Кайвайн, ОАЭ
Откройте для себя новый уровень прибрежной жизни в уникальном жилом комплексе на острове Син…
$582,116
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Квартира 2 спальни в Умм-эль-Кайвайн, ОАЭ
Квартира 2 спальни
Умм-эль-Кайвайн, ОАЭ
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 3
Этаж 2/9
Остров Синия в Умм-аль-Кувейне быстро становится одной из самых престижных прибрежных локаци…
$507,585
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Квартира 1 комната в Умм-эль-Кайвайн, ОАЭ
Квартира 1 комната
Умм-эль-Кайвайн, ОАЭ
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 2
Этаж 1/9
На живописном острове Синийя в Умм-эль-Кувейне расположены апартаменты у моря, предлагающие …
$382,115
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Квартира 1 комната в Умм-эль-Кайвайн, ОАЭ
Квартира 1 комната
Умм-эль-Кайвайн, ОАЭ
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 2
Этаж 2/9
Остров Синия, расположенный в эмирате Умм-Аль-Кувейн, представляет собой развивающееся место…
$433,444
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Квартира 2 комнаты в Рас-эль-Хайма, ОАЭ
Квартира 2 комнаты
Рас-эль-Хайма, ОАЭ
Число комнат 2
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 3
Этаж 1/12
Всего в 3 минутах от будущего курорта Wynn Al Marjan Island расположены роскошные апартамент…
$1,13 млн
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Параметры недвижимости в Умм-эль-Кайвайне, ОАЭ

с гаражом
с садом
с видом на море
с бассейном
с полем для гольфа
Недорогая
Элитная
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