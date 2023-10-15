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Виллы с бассейном в Sharjah Emirate, ОАЭ

Аш-Шарджа
11
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2 объекта найдено
Вилла 5 комнат с бассейном, с прачечной, с Community view в Qatah, ОАЭ
Вилла 5 комнат с бассейном, с прачечной, с Community view
Qatah, ОАЭ
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 7
Площадь 10 000 м²
Лучшее предложение виллы!! Просторная вилла в Шардже, 10% предоплата без агентского сбора ил…
€725,329
Вилла 2 комнаты с бассейном, с центральным отоплением, с телевизором в Sharjah Emirate, ОАЭ
Вилла 2 комнаты с бассейном, с центральным отоплением, с телевизором
Sharjah Emirate, ОАЭ
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 1 504 м²
Горячая сделка!! Новая вилла с 2 спальнями в Nasma Residence без платы за обслуживание в теч…
€272,000

Параметры недвижимости в Sharjah Emirate, ОАЭ

с видом на море
с видом на горы
с видом на озеро
недорогая
элитная
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