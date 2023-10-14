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Виллы с видом на море в Рас-эль-Хайма, ОАЭ

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1 объект найдено
Вилла 2 комнаты с видом на море в Рас-эль-Хайма, ОАЭ
Вилла 2 комнаты с видом на море
Рас-эль-Хайма, ОАЭ
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 2 550 м²
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€466,026

Параметры недвижимости в Рас-эль-Хайма, ОАЭ

с бассейном
с видом на горы
с видом на озеро
недорогая
элитная
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