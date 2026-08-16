Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. ОАЭ
  3. Рас-эль-Хайма
  4. Жилая
  5. Вилла
  6. Вид на море

Виллы с видом на море в Рас-эль-Хайме, ОАЭ

;
Вилла Удалить
Очистить
1 объект найдено
Вилла 2 комнаты в Рас-эль-Хайма, ОАЭ
Вилла 2 комнаты
Рас-эль-Хайма, ОАЭ
Число комнат 2
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 2 550 м²
Забронируйте дом мечты Marbella Villas на острове ХаятПлати 5% и переезжайте в дом своей меч…
$489,910
Оставить заявку
Realting.com
Перейти

Параметры недвижимости в Рас-эль-Хайме, ОАЭ

Недорогая
Элитная
Realting.com
Перейти