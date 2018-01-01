Новая высотная резиденция Coral Reef с бассейнами и спа-центром, Maritime City, Дубай, ОАЭ

Royal BIP Real Estate Brokers с радостью представляет апартаменты с 3 спальнями, расположенные в заливе Блюватерс, остров Блюватерс, Дубай.
Bluewaters Bay by Meraas - это высотная башня, которая предлагает апартаменты на набережной.
Удобства и удобства;
3 спальни
4 баня
без мебели
BUA; 2,015 кв.
Порошковая комната
Прачечная
Горничная комната
оформление
Область магазина
Балкон / Терраса
тренажерный зал
Район барбекю
Медицинский центр
Зона отдыха
Ресторан и Кафе
Столовая и розничная торговля
Супермаркет и Торговая зона
Бассейн
Доступ к пляжу
Беговая дорожка, трасса для бега и езды на велосипеде
Водная активность
Спа и Сауна
Зона йоги и медитации
План оплаты;
Авансовый платеж – 20%
Во время строительства – 60%
На передачу – 20%
Для получения более подробной информации и просмотра, не стесняйтесь звонить: г-н МОЙН АХМАД в
Royal B I P Real Estate Brokers - ведущая компания, специализирующаяся на брокерской деятельности жилой и коммерческой недвижимости и предоставляющая решения ONE STOP своим владельцам/арендодатели и инвесторы для достижения результатов своего желания. Мы всегда готовы помочь нашим клиентам во всех аспектах поиска и завершения сделок купли-продажи жилой и коммерческой недвижимости, здания и участки с современными знаниями рынка недвижимости UAE и законов. Royal B I P Real Estate Brokers зарегистрирован в регулирующем органе недвижимости ( RERA ) Нет. 28284
Помощь в получении статуса резидента. Бесплатный подбор недвижимости. Юридическое сопровождение в подарок!
MAG 330 — это новая 23-этажная жилая башня над горизонтом, разработанная MAG PD , предлагающая жилые студии мирового класса, апартаменты с 1 и 2 спальнями в районе Дубайленд. Удобное расположение комплекса обеспечивает легкий доступ к самым популярным туристическим местам Дубая. Высотное здание вызывает ощущение очарования и наслаждения.
Инфраструктура:
- Медицинские учреждения;
- Кинотеатр;
- Зона отдыха;
- СПА-центр;
- Фитнес-зал;
- Зал для пилатес и йоги;
- Площадка для барбекю;
- Ландшафтный дизайн;
- Благоустроенная зеленая территория;
- Парковка;
- Зеленый сад:
- Пешеходные дорожки;
- Бассейн;
- Беговая дорожка;
- Спортивная площадка.
Расположение:
Рядом с комплексом MAG 330 находятся:
- Бурдж аль-Араб;
- Пляж;
- Пальма Джумейра;
- Теннисный корт;
- Международный аэропорт Дубая;
- Аль-Махтум аэропорт;
- Дубай Марина;
- Пешеходные и велосипедные дорожки.
Плюсы работы с нами:
- Гарантируем безопасные сделки с полным юридическим сопровождением.
- Подберем для Вас лучшие перспективные объекты для инвестиций и жизни.
- Расскажем все о рынке недвижимости, о жизни в Дубае.
- Проведем бесплатную консультацию и сэкономим Ваше время на поиск подходящих вариантов и покупку.
- Работаем без комиссии.
Мы организуем для Вас безопасную сделку с застройщиком. Обеспечим юридическое сопровождение!
Royal BIP Real Estate Brokers рада представить вам однокомнатную квартиру, расположенную в JVC, известную как Levanto от ORO 24.
Основные моменты;
- Отличный выбор удобств и удобств
- Затонувший сидения в бассейне
- Открыть кинотеатр на крыше
- Крытый виртуальный гольф, как объекты
Удобства и удобства;
- Студия
- 1 баня
- без мебели
- БУА; 480 кв
- Балкон / Терраса
- затонувшее сиденье
- Бассейн
- Кабанас
- Кинотеатр
- Детская игровая площадка
- Зал для вечеринок
- Лифт, Лобби и Зона ожидания
- Приемная зона
- Центр здравоохранения
- Сквош
- джакузи
- Шахматная зона
- Мультимедийная игровая зона
- Боулинг
- Billairds
- Joggin, Running & Cycling track
- Крытая зона для гольфа
- Бизнес-центр и библиотека
- Настольный теннис
- Супермаркет и Торговая зона
- Столовая и розничная торговля
- Ресторан и Кафе
- Школа и Институт
- Фитнес-центр
- Зона йоги и медитации
Для получения более подробной информации и просмотра, не стесняйтесь звонить: г-н МОЙН АХМАД в
Royal B I P Real Estate Brokers - ведущая компания, специализирующаяся на брокерской деятельности жилой и коммерческой недвижимости и предоставляющая решения ONE STOP своим владельцам/арендодатели и инвесторы для достижения результатов своего желания. Мы всегда готовы помочь нашим клиентам во всех аспектах поиска и завершения сделок купли-продажи жилой и коммерческой недвижимости, здания и участки с современными знаниями рынка недвижимости UAE и законов. Royal B I P Real Estate Brokers зарегистрирован в регулирующем органе недвижимости ( RERA ) Нет. 28284