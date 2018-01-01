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  3. Новая высотная резиденция Coral Reef с бассейнами и спа-центром, Maritime City, Дубай, ОАЭ

Новая высотная резиденция Coral Reef с бассейнами и спа-центром, Maritime City, Дубай, ОАЭ

Дубай, ОАЭ
от
€831,267
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8
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О комплексе

Резиденция располагает множеством бассейном, включая инфинити-бассейн со светодиодной подсветкой, спа-центром, тренажерным залом.

Окончание строительства - 3 квартал 2028 года.

Удобства и оснащение в доме
  • Плиточный пол
  • Стенные шкафы
  • Кухонная мебель и бытовая техника (холодильник, варочная панель, вытяжка)
Расположение и объекты поблизости
  • Международный аэропорт Дубай - 10 км
  • Даунтаун Дубай - 8 км
  • Экспо 2020 - 35 км
  • Дубай Марина - 25 км
  • Дубай Молл - 8 км
Местонахождение новостройки
Дубай, ОАЭ

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Новая высотная резиденция Coral Reef с бассейнами и спа-центром, Maritime City, Дубай, ОАЭ
Дубай, ОАЭ
от
€831,267
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Royal BIP Real Estate Brokers с радостью представляет апартаменты с 3 спальнями, расположенные в заливе Блюватерс, остров Блюватерс, Дубай. Bluewaters Bay by Meraas - это высотная башня, которая предлагает апартаменты на набережной. Удобства и удобства; 3 спальни 4 баня без мебели BUA; 2,015 кв. Порошковая комната Прачечная Горничная комната оформление Область магазина Балкон / Терраса тренажерный зал Район барбекю Медицинский центр Зона отдыха Ресторан и Кафе Столовая и розничная торговля Супермаркет и Торговая зона Бассейн Доступ к пляжу Беговая дорожка, трасса для бега и езды на велосипеде Водная активность Спа и Сауна Зона йоги и медитации План оплаты; Авансовый платеж – 20% Во время строительства – 60% На передачу – 20% Для получения более подробной информации и просмотра, не стесняйтесь звонить: г-н МОЙН АХМАД в Royal B I P Real Estate Brokers - ведущая компания, специализирующаяся на брокерской деятельности жилой и коммерческой недвижимости и предоставляющая решения ONE STOP своим владельцам/арендодатели и инвесторы для достижения результатов своего желания. Мы всегда готовы помочь нашим клиентам во всех аспектах поиска и завершения сделок купли-продажи жилой и коммерческой недвижимости, здания и участки с современными знаниями рынка недвижимости UAE и законов. Royal B I P Real Estate Brokers зарегистрирован в регулирующем органе недвижимости ( RERA ) Нет. 28284
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Помощь в получении статуса резидента. Бесплатный подбор недвижимости. Юридическое сопровождение в подарок! MAG 330 — это новая 23-этажная жилая башня над горизонтом, разработанная MAG PD , предлагающая жилые студии мирового класса, апартаменты с 1 и 2 спальнями в районе Дубайленд. Удобное расположение комплекса обеспечивает легкий доступ к самым популярным туристическим местам Дубая. Высотное здание вызывает ощущение очарования и наслаждения. Инфраструктура: - Медицинские учреждения; - Кинотеатр; - Зона отдыха; - СПА-центр; - Фитнес-зал; - Зал для пилатес и йоги; - Площадка для барбекю; - Ландшафтный дизайн; - Благоустроенная зеленая территория; - Парковка; - Зеленый сад: - Пешеходные дорожки; - Бассейн; - Беговая дорожка; - Спортивная площадка. Расположение: Рядом с комплексом MAG 330 находятся: - Бурдж аль-Араб; - Пляж; - Пальма Джумейра; - Теннисный корт; - Международный аэропорт Дубая; - Аль-Махтум аэропорт; - Дубай Марина; - Пешеходные и велосипедные дорожки. Плюсы работы с нами: - Гарантируем безопасные сделки с полным юридическим сопровождением. - Подберем для Вас лучшие перспективные объекты для инвестиций и жизни. - Расскажем все о рынке недвижимости, о жизни в Дубае. - Проведем бесплатную консультацию и сэкономим Ваше время на поиск подходящих вариантов и покупку. - Работаем без комиссии. Мы организуем для Вас безопасную сделку с застройщиком. Обеспечим юридическое сопровождение!  
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Royal BIP Real Estate Brokers рада представить вам однокомнатную квартиру, расположенную в JVC, известную как Levanto от ORO 24. Основные моменты; - Отличный выбор удобств и удобств - Затонувший сидения в бассейне - Открыть кинотеатр на крыше - Крытый виртуальный гольф, как объекты   Удобства и удобства; - Студия  - 1 баня - без мебели - БУА; 480 кв  - Балкон / Терраса  - затонувшее сиденье - Бассейн - Кабанас  - Кинотеатр  - Детская игровая площадка - Зал для вечеринок - Лифт, Лобби и Зона ожидания - Приемная зона - Центр здравоохранения - Сквош  - джакузи  - Шахматная зона - Мультимедийная игровая зона - Боулинг  - Billairds  - Joggin, Running & Cycling track  - Крытая зона для гольфа - Бизнес-центр и библиотека  - Настольный теннис  - Супермаркет и Торговая зона - Столовая и розничная торговля - Ресторан и Кафе - Школа и Институт  - Фитнес-центр  - Зона йоги и медитации    Для получения более подробной информации и просмотра, не стесняйтесь звонить: г-н МОЙН АХМАД в Royal B I P Real Estate Brokers - ведущая компания, специализирующаяся на брокерской деятельности жилой и коммерческой недвижимости и предоставляющая решения ONE STOP своим владельцам/арендодатели и инвесторы для достижения результатов своего желания. Мы всегда готовы помочь нашим клиентам во всех аспектах поиска и завершения сделок купли-продажи жилой и коммерческой недвижимости, здания и участки с современными знаниями рынка недвижимости UAE и законов. Royal B I P Real Estate Brokers зарегистрирован в регулирующем органе недвижимости ( RERA ) Нет. 28284  
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