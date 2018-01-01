Новая высотная резиденция Coral Reef с бассейнами и спа-центром, Maritime City, Дубай, ОАЭ

Дубай, ОАЭ

от €1,64 млн

Сдача в: 2026

Royal BIP Real Estate Brokers с радостью представляет апартаменты с 3 спальнями, расположенные в заливе Блюватерс, остров Блюватерс, Дубай. Bluewaters Bay by Meraas - это высотная башня, которая предлагает апартаменты на набережной. Удобства и удобства; 3 спальни 4 баня без мебели BUA; 2,015 кв. Порошковая комната Прачечная Горничная комната оформление Область магазина Балкон / Терраса тренажерный зал Район барбекю Медицинский центр Зона отдыха Ресторан и Кафе Столовая и розничная торговля Супермаркет и Торговая зона Бассейн Доступ к пляжу Беговая дорожка, трасса для бега и езды на велосипеде Водная активность Спа и Сауна Зона йоги и медитации План оплаты; Авансовый платеж – 20% Во время строительства – 60% На передачу – 20% Для получения более подробной информации и просмотра, не стесняйтесь звонить: г-н МОЙН АХМАД в Royal B I P Real Estate Brokers - ведущая компания, специализирующаяся на брокерской деятельности жилой и коммерческой недвижимости и предоставляющая решения ONE STOP своим владельцам/арендодатели и инвесторы для достижения результатов своего желания. Мы всегда готовы помочь нашим клиентам во всех аспектах поиска и завершения сделок купли-продажи жилой и коммерческой недвижимости, здания и участки с современными знаниями рынка недвижимости UAE и законов. Royal B I P Real Estate Brokers зарегистрирован в регулирующем органе недвижимости ( RERA ) Нет. 28284