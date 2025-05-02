Жилой комплекс Новый комплекс таунхаусов Greenspoint 2 с бассейном, детскими игровыми зонами и парками, Emaar South, Дубай, ОАЭ

Greenspoint 2 — это новый закрытый комплекс таунхаусов в престижном районе Emaar South, который объединяет комфорт городской жизни с естественной гармонией природы. Просторные резиденции спроектированы таким образом, чтобы наполнить ваш дом естественным светом и ощущением уюта, а современные архитектурные решения обеспечивают удобство и приватность. Окруженный зелеными парками и ухоженными садами, этот жилой комплекс предлагает своим резидентам возможность наслаждаться природой, не выходя за пределы собственного района.

Жители Greenspoint 2 смогут вести активный и здоровый образ жизни благодаря развитой инфраструктуре комплекса. Для прогулок предусмотрены просторные аллеи, а для любителей спорта — велодорожки и беговые маршруты среди живописных ландшафтов. Семьи с детьми оценят детские игровые зоны, которые оборудованы с учетом безопасности и развлечений для самых маленьких. Для отдыха на свежем воздухе предусмотрены зоны для барбекю и пикников, где можно проводить время с семьей и друзьями, наслаждаясь теплым климатом Дубая.

Каждый таунхаус сочетает в себе стильный дизайн и функциональность, предлагая просторные жилые зоны, качественную отделку и полностью оборудованные кухни. Закрытая территория комплекса гарантирует безопасность и спокойствие, а современные удобства создают идеальные условия для жизни. Этот проект создан для тех, кто ценит свободу, движение и гармонию с природой.

Удобства:

Бассейн

Велодорожки и беговые маршруты

BBQ-зона и пикниковые площадки

Фитнес-центр

Детские игровые зоны

Зеленые парки и сады

Окончание строительства - 1 квартал 2029 года.

Рассрочка 10/70/20

Особенности квартир

Полностью оборудованная кухня

Расположение и объекты поблизости

Emaar South - это динамичное семейное сообщество, расположенное среди пышной зелени и рядом с полем для гольфа. Оно создано для современной жизни и предлагает множество пешеходных дорожек, элитных школ, магазинов, медицинских учреждений и 5-звездочных отелей в пешей доступности.