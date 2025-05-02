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  4. Жилой комплекс Новый комплекс таунхаусов Greenspoint 2 с бассейном, детскими игровыми зонами и парками, Emaar South, Дубай, ОАЭ

Жилой комплекс Новый комплекс таунхаусов Greenspoint 2 с бассейном, детскими игровыми зонами и парками, Emaar South, Дубай, ОАЭ

Дубай, ОАЭ
от
$965,718
14.04.2025
$959,754
13.04.2025
$960,318
12.04.2025
$963,904
11.04.2025
$985,684
10.04.2025
$989,700
09.04.2025
$994,679
08.04.2025
$994,059
06.04.2025
$989,345
05.04.2025
$980,333
04.04.2025
$993,438
03.04.2025
$1,00 млн
02.04.2025
$1,00 млн
01.04.2025
$1,00 млн
30.03.2025
$996,997
29.03.2025
$1,00 млн
28.03.2025
$1,01 млн
27.03.2025
$1,00 млн
26.03.2025
$1,00 млн
25.03.2025
$1,00 млн
24.03.2025
$997,143
;
9
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Описание Описание
Медиа Медиа
ID: 25143
ID новостройки на Realting
In CRM: 2427981
ID новостройки на сайте компании
Дата обновления: 14.04.2025

Местонахождение

Показать на карте
  • Страна
    ОАЭ
  • Область / штат
    Дубай

О комплексе

Greenspoint 2 — это новый закрытый комплекс таунхаусов в престижном районе Emaar South, который объединяет комфорт городской жизни с естественной гармонией природы. Просторные резиденции спроектированы таким образом, чтобы наполнить ваш дом естественным светом и ощущением уюта, а современные архитектурные решения обеспечивают удобство и приватность. Окруженный зелеными парками и ухоженными садами, этот жилой комплекс предлагает своим резидентам возможность наслаждаться природой, не выходя за пределы собственного района.

Жители Greenspoint 2 смогут вести активный и здоровый образ жизни благодаря развитой инфраструктуре комплекса. Для прогулок предусмотрены просторные аллеи, а для любителей спорта — велодорожки и беговые маршруты среди живописных ландшафтов. Семьи с детьми оценят детские игровые зоны, которые оборудованы с учетом безопасности и развлечений для самых маленьких. Для отдыха на свежем воздухе предусмотрены зоны для барбекю и пикников, где можно проводить время с семьей и друзьями, наслаждаясь теплым климатом Дубая.

Каждый таунхаус сочетает в себе стильный дизайн и функциональность, предлагая просторные жилые зоны, качественную отделку и полностью оборудованные кухни. Закрытая территория комплекса гарантирует безопасность и спокойствие, а современные удобства создают идеальные условия для жизни. Этот проект создан для тех, кто ценит свободу, движение и гармонию с природой.

Удобства:

  • Бассейн
  • Велодорожки и беговые маршруты
  • BBQ-зона и пикниковые площадки
  • Фитнес-центр
  • Детские игровые зоны
  • Зеленые парки и сады

Окончание строительства - 1 квартал 2029 года.

Рассрочка 10/70/20

Особенности квартир

Полностью оборудованная кухня

Расположение и объекты поблизости

Emaar South - это динамичное семейное сообщество, расположенное среди пышной зелени и рядом с полем для гольфа. Оно создано для современной жизни и предлагает множество пешеходных дорожек, элитных школ, магазинов, медицинских учреждений и 5-звездочных отелей в пешей доступности.

Местонахождение на карте

Дубай, ОАЭ

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Жилой комплекс Новый комплекс таунхаусов Greenspoint 2 с бассейном, детскими игровыми зонами и парками, Emaar South, Дубай, ОАЭ
Дубай, ОАЭ
от
$965,718
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Показать контакты
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
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