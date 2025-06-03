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Жилой комплекс One Canal

Дубай, ОАЭ
от
$8,17 млн
;
26
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Адрес Адрес
Параметры Параметры
Описание Описание
Квартиры Квартиры
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ID: 26295
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 05.06.2025

Местонахождение

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  • Страна
    ОАЭ
  • Область / штат
    Дубай

Характеристики объекта

Параметры объекта

  • Год сдачи
    Год сдачи
    2025
  • Варианты отделки
    Варианты отделки
    С отделкой
  • Количество этажей
    Количество этажей
    10

Элементы интерьера

Особенности системы безопасности:

  • Охрана

Элементы экстерьера

Особенности парковки:

  • Паркинг

Особенности экстерьера:

  • Бассейн
  • Тренажерный зал
  • Лифт

О комплексе

One Canal – эксклюзивный жилой проект, находящийся в центре Дубая, вдоль Dubai Water Canal. В непосредственной близости от сообщества находятся районы Al Quoz 1, Jumeirah 3 и Downtown Dubai, где сосредоточены такие достопримечательности, как Burj Khalifa, Dubai Mall, Dubai Fountain и Dubai Opera.

Комплекс примыкает к парку Safa Park и имеет доступ к шоссе Al Wasl Road и Sheikh Zayed Road. Дорога до Dubai International Airport займёт примерно 15 минут, а до Al Maktoum International Airport – 40 минут.

Также в 15-20 минутах езды от здания находится знаменитый отель Burj Al Arab, белый песчаный пляж Jumeirah Beach и заповедник дикой природы Ras Al Khor.

Ультра-роскошная недвижимость в эксклюзивном комплексе One Canal представлена 24 пентхаусами с 3 и 4 спальнями, а также резиденциями Sky Villas с 4 и 5 спальнями и особняком Sky Mansion. Жилая площадь пентхаусов варьируется от 381 кв. м до 625 кв. м, а площадь Sky Villas – от 668 кв. м до 836 кв. м.

Комплекс One Canal – прекрасный выбор для ценителей премиального образа жизни. У заинтересованных инвесторов есть возможность стать обладателем одного из эксклюзивной коллекции пентхаусов, резиденций Sky Villas или особняка Sky Mansion. Жители комплекса смогут наслаждаться удобствами мирового класса, включая круглосуточный консьерж-сервис, услуги персонального водителя и спа-салон мирового класса и многое другое.

Ещё одним преимуществом приобретения резиденции в One Canal является его расположение в развивающемся районе Dubai Water Canal. Благодаря просторным планировкам, эксклюзивная недвижимость этого комплекса идеально подходит для семей с детьми и молодых пар, которые оценят разнообразие удобств в окружении здания.

Объекты в комплексе
Квартиры
Площадь, м²
Цена за м², USD
Цена квартиры, USD
Квартиры 3 комнаты
Площадь, м² 394.0
Цена за м², USD 20,730
Цена квартиры, USD 8,17 млн
Квартиры 4 комнаты
Площадь, м² 476.0
Цена за м², USD 18,589
Цена квартиры, USD 8,85 млн
Квартиры 5 комнат
Площадь, м² 870.0
Цена за м², USD 20,341
Цена квартиры, USD 17,70 млн

Местонахождение на карте

Дубай, ОАЭ

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Жилой комплекс One Canal
Дубай, ОАЭ
от
$8,17 млн
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Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
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