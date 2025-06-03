Жилой комплекс One Canal

One Canal – эксклюзивный жилой проект, находящийся в центре Дубая, вдоль Dubai Water Canal. В непосредственной близости от сообщества находятся районы Al Quoz 1, Jumeirah 3 и Downtown Dubai, где сосредоточены такие достопримечательности, как Burj Khalifa, Dubai Mall, Dubai Fountain и Dubai Opera.



Комплекс примыкает к парку Safa Park и имеет доступ к шоссе Al Wasl Road и Sheikh Zayed Road. Дорога до Dubai International Airport займёт примерно 15 минут, а до Al Maktoum International Airport – 40 минут.



Также в 15-20 минутах езды от здания находится знаменитый отель Burj Al Arab, белый песчаный пляж Jumeirah Beach и заповедник дикой природы Ras Al Khor.

Ультра-роскошная недвижимость в эксклюзивном комплексе One Canal представлена 24 пентхаусами с 3 и 4 спальнями, а также резиденциями Sky Villas с 4 и 5 спальнями и особняком Sky Mansion. Жилая площадь пентхаусов варьируется от 381 кв. м до 625 кв. м, а площадь Sky Villas – от 668 кв. м до 836 кв. м.

Комплекс One Canal – прекрасный выбор для ценителей премиального образа жизни. У заинтересованных инвесторов есть возможность стать обладателем одного из эксклюзивной коллекции пентхаусов, резиденций Sky Villas или особняка Sky Mansion. Жители комплекса смогут наслаждаться удобствами мирового класса, включая круглосуточный консьерж-сервис, услуги персонального водителя и спа-салон мирового класса и многое другое.

Ещё одним преимуществом приобретения резиденции в One Canal является его расположение в развивающемся районе Dubai Water Canal. Благодаря просторным планировкам, эксклюзивная недвижимость этого комплекса идеально подходит для семей с детьми и молодых пар, которые оценят разнообразие удобств в окружении здания.