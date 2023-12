Armani beach residences at Palm Jumeirah

Дубай, ОАЭ

от €3,43 млн

493–826 м² 2

Сдача в: 2026

Зарубежная недвижимость от 40 000$. БЕСПЛАТНАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ. ПОМОЩЬ В ПОЛУЧЕНИИ СТАТУСА РЕЗИДЕНТА. Мы поможем Вам подобрать БЕСПЛАТНО объект, организуем безопасную сделку с застройщиком! - эксклюзивная недвижимость; - помощь в организации переезда; - ежегодный доход от инвестиций до 20%; - финансовая гарантия дохода; - юридическая защита сделки; - бесплатная консультация; - более 200 офисов в РФ, ОАЭ, Грузии и других странах. - подберем недвижимость под Ваш бюджет и желания! Keturah Reserve – инновационный комплекс таунхаусов премиум-класса от крупного застройщика из Дубая MAG Properties Development, входящего в холдинг MAG Group. Комплекс расположится в комьюнити Meydan на территории District 7 в престижном районе Mohammed Bin Rashid City. Все резиденции будут полностью меблированы и оснащены новейшей бытовой техникой от популярных брендов, причем мебель и светильники изготовят по индивидуальному заказу. Во всех домах для удобства резидентов предусмотрены лифт, спальня для горничной с собственной ванной комнатой, а также две кухни, прачечная и просторные балконы. На крышах таунхаусов разместят открытый бассейн, террасу, площадку для барбекю с обеденной зоной и кладовую. Для каждой резиденции предусмотрен собственный гараж на два автомобиля. В центре комплекса расположится парк площадью почти 28 тыс. кв. м с тысячелетними оливковыми деревьями, привезенными из разных стран мира. Удобства для резидентов будут включать следующие объекты: - крытый и открытый тренажерные залы с входом в кислородный туннель; - крытые пространства для йоги, пилатеса и медитации; - танцевальную студию; - теннисный корт и корт для падел-тенниса; - футбольное поле; - разные типы бассейнов – на крыше, семейный, женский, детский; - баскетбольную площадку; - площадку для гандбола; - зону боевых искусств; - тир; - игровые зоны, в том числе с элементами виртуальной реальности; - спа-центр и сауну; - кинотеатр; - детский сад; - клинику; - круглосуточный бизнес-центр с эргономичными креслами и библиотекой; - рестораны, фреш-бары и киоски с едой и напитками; - детскую игровую зону с текстильными скульптурами от знаменитой японской художницы Тошико МакАдам, бассейном, биофермой и отдельными площадками для младенцев, малышей ясельного возраста и детей 7–14 лет. В Keturah Reserve будут созданы уникальные общественные удобства для жителей всех возрастов и интересов, позволяющие не только наслаждаться разнообразными видами отдыха и поддерживать физическое и ментальное здоровье, но и эффективно заниматься бизнесом, развивать творческий и интеллектуальный потенциал. Расположение: Инновационный жилой комплекс Keturah Reserve расположен в элитном комьюнити Meydan, в нескольких минутах езды от центра эмирата. Для максимального удобства резидентов в сообществе предусмотрены четыре отдельных выезда на главные магистрали города, открывающие легкий доступ к разным районам эмирата. В самом комьюнити Meydan площадью более 3,7 кв. км расположены достопримечательности и развлечения мирового уровня, среди которых поле для гольфа The Track, Meydan Golf, ипподром Meydan Racecourse, живописный волнообразный мост с эффектной подсветкой Meydan Bridge, а также множество первоклассных ресторанов, магазинов и ночные клубы Soho Garden DXB и Stage Nightclub. В радиусе 15–25 минут езды от Keturah Reserve находятся бизнес-зоны Business Bay и DIFC, культовый район Downtown Dubai с такими знаковыми локациями, как The Dubai Mall и Burj Khalifa, Palm Jumeirah, Museum of The Future, Burj Al Arab и Dubai International Airport. Если Вас заинтересовало предложение, и Вы хотите посмотреть планировки апартаментов, напишите или позвоните нам! Подробно проконсультируем по объекту!