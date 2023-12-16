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Armani beach residences at Palm Jumeirah

Дубай, ОАЭ
от
€5,74 млн
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О комплексе

Ультра роскошь на острове Пальма Джумейра
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Наслаждайтесь по-настоящему изысканной жизнью в Armani Beach Residences на острове Пальма Джумейра. Эти ультра-роскошные дома с изысканными домами с интерьерами, спроектированными Armani/Casa, разработанными Arada и архитектурой Тадао Андо, предлагают непревзойденный доступ к океану и панорамным видам с эксклюзивными удобствами и удобствами.

Дополнительно

  • Охрана
  • Бассейн
  • Тренажерный зал
  • Управляющая компания
  • Дом сдан
  • Индивидуальное отопление
  • Черновая отделка
  • Огороженная территория
  • Паркинг
  • Лифт
Параметры объекта
Класс
Класс
Премиум-класс
Год сдачи
Год сдачи
2026
Варианты отделки
Варианты отделки
С отделкой
Местонахождение новостройки
Дубай, ОАЭ

Видеообзор резиденция Armani beach residences at Palm Jumeirah

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Armani beach residences at Palm Jumeirah
Дубай, ОАЭ
от
€5,74 млн
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Площадь 493–826 м²
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Сдача в: 2026
Агентство: DDA Real Estate
Зарубежная недвижимость от 40 000$. БЕСПЛАТНАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ. ПОМОЩЬ В ПОЛУЧЕНИИ СТАТУСА РЕЗИДЕНТА. Мы поможем Вам подобрать БЕСПЛАТНО объект, организуем безопасную сделку с застройщиком! - эксклюзивная недвижимость; - помощь в организации переезда; - ежегодный доход от инвестиций до 20%; - финансовая гарантия дохода; - юридическая защита сделки; - бесплатная консультация; - более 200 офисов в РФ, ОАЭ, Грузии и других странах. - подберем недвижимость под Ваш бюджет и желания! Keturah Reserve – инновационный комплекс таунхаусов премиум-класса от крупного застройщика из Дубая MAG Properties Development, входящего в холдинг MAG Group. Комплекс расположится в комьюнити Meydan на территории District 7 в престижном районе Mohammed Bin Rashid City. Все резиденции будут полностью меблированы и оснащены новейшей бытовой техникой от популярных брендов, причем мебель и светильники изготовят по индивидуальному заказу. Во всех домах для удобства резидентов предусмотрены лифт, спальня для горничной с собственной ванной комнатой, а также две кухни, прачечная и просторные балконы. На крышах таунхаусов разместят открытый бассейн, террасу, площадку для барбекю с обеденной зоной и кладовую. Для каждой резиденции предусмотрен собственный гараж на два автомобиля. В центре комплекса расположится парк площадью почти 28 тыс. кв. м с тысячелетними оливковыми деревьями, привезенными из разных стран мира. Удобства для резидентов будут включать следующие объекты: - крытый и открытый тренажерные залы с входом в кислородный туннель; - крытые пространства для йоги, пилатеса и медитации; - танцевальную студию; - теннисный корт и корт для падел-тенниса; - футбольное поле; - разные типы бассейнов – на крыше, семейный, женский, детский; - баскетбольную площадку; - площадку для гандбола; - зону боевых искусств; - тир; - игровые зоны, в том числе с элементами виртуальной реальности; - спа-центр и сауну; - кинотеатр; - детский сад; - клинику; - круглосуточный бизнес-центр с эргономичными креслами и библиотекой; - рестораны, фреш-бары и киоски с едой и напитками; - детскую игровую зону с текстильными скульптурами от знаменитой японской художницы Тошико МакАдам, бассейном, биофермой и отдельными площадками для младенцев, малышей ясельного возраста и детей 7–14 лет. В Keturah Reserve будут созданы уникальные общественные удобства для жителей всех возрастов и интересов, позволяющие не только наслаждаться разнообразными видами отдыха и поддерживать физическое и ментальное здоровье, но и эффективно заниматься бизнесом, развивать творческий и интеллектуальный потенциал. Расположение: Инновационный жилой комплекс Keturah Reserve расположен в элитном комьюнити Meydan, в нескольких минутах езды от центра эмирата. Для максимального удобства резидентов в сообществе предусмотрены четыре отдельных выезда на главные магистрали города, открывающие легкий доступ к разным районам эмирата. В самом комьюнити Meydan площадью более 3,7 кв. км расположены достопримечательности и развлечения мирового уровня, среди которых поле для гольфа The Track, Meydan Golf, ипподром Meydan Racecourse, живописный волнообразный мост с эффектной подсветкой Meydan Bridge, а также множество первоклассных ресторанов, магазинов и ночные клубы Soho Garden DXB и Stage Nightclub. В радиусе 15–25 минут езды от Keturah Reserve находятся бизнес-зоны Business Bay и DIFC, культовый район Downtown Dubai с такими знаковыми локациями, как The Dubai Mall и Burj Khalifa, Palm Jumeirah, Museum of The Future, Burj Al Arab и Dubai International Airport. Если Вас заинтересовало предложение, и Вы хотите посмотреть планировки апартаментов, напишите или позвоните нам! Подробно проконсультируем по объекту!
Жилой комплекс 330 Riverside Crescent
Жилой комплекс 330 Riverside Crescent
Дубай, ОАЭ
от
€394,188
330 Riverside Crescent Локация -  MBR-CITY (Hartland II) Окончание строительства -  июнь 2027 год Этот высотный эксклюзивный 57-этажный комплекс, расположенный в самом сердце Дубая, обещает роскошный и спокойный образ жизни среди захватывающих дух окрестностей. В каждом апартаменте есть балкон с видом на лагуну и ипподром Мейдан. Благодаря безупречному дизайну, удобствам мирового класса и приверженности качеству, он может стать популярным адресом для взыскательных домовладельцев. Энергоэффективные системы, меры по сохранению воды и акцент на зеленых насаждениях способствуют созданию более зеленой и устойчивой среды обитания. Кроме того, комплекс предлагает множество развлечений, таких как небесные сады с бассейном, зоны отдыха с лагунами и пляжами, водные объекты, волновой бассейн и многое другое.   Удобства проекта: Водные виды спорта и полоса препятствий Открытый тренажерный зал  Зона для йоги Детская игровая площадка Инфинити бассейн Сенсорный сад  Театр под открытым небом Площадки для барбекю Круглосуточная охрана и видеонаблюдение Небесный сад на 18 и 43-м этажах   Доступность: Palm Jumeirah - 25 мин Business Bay - 12 мин Dubai International Airport - 12 мин Burj Khalifa - 15 мин Dubai Mall - 15 мин Meydan Racecourse - 10 мин Dubai Frame - 15 мин   Доступные апартаменты:    1    Bed  от 46 м2 от  (1 572 000 AED) 430 680 $ 1,5  Bed  от 59 м2 от  (1 522 000 AED) 417 000 $  2    Bed  от 87 м2 от  (2 124 000 AED) 582 000 $   План оплаты платежей 80/20: 10% - первоначальный взнос + 4% DLD  70% - в течение строительства (по 10% каждые 6 месяцев) 20% - по окончании строительства  
Жилой комплекс Элитная высотная резиденция Nautica с бассейном и гаванью, Dubai Maritime city, Дубай, ОАЭ
Жилой комплекс Элитная высотная резиденция Nautica с бассейном и гаванью, Dubai Maritime city, Дубай, ОАЭ
Дубай, ОАЭ
от
€650,882
Агентство: TRANIO
Предлагаются апартаменты с панорамным видом на море, гавань и город. Резиденция располагает инфинити-бассейном, зоной для йоги, джакузи, спортивными площадками, тренажерным залом, гаванью. Окончание строительства - 4 квартал 2026 года. Расположение и объекты поблизости Дубай Молл - 20 минут Международный аэропорт Дубай - 20 минут Джумейра-Бич - 10 минут Международный финансовый центр - 20 минут Бурдж Халифа - 20 минут Даунтаун Дубай - 20 минут Дубай Марина - 15 минут
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