Armani beach residences at Palm Jumeirah

Дубай, ОАЭ
493–826 м²
2
Сдача в: 2026
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Keturah Reserve – инновационный комплекс таунхаусов премиум-класса от крупного застройщика из Дубая MAG Properties Development, входящего в холдинг MAG Group. Комплекс расположится в комьюнити Meydan на территории District 7 в престижном районе Mohammed Bin Rashid City.
Все резиденции будут полностью меблированы и оснащены новейшей бытовой техникой от популярных брендов, причем мебель и светильники изготовят по индивидуальному заказу. Во всех домах для удобства резидентов предусмотрены лифт, спальня для горничной с собственной ванной комнатой, а также две кухни, прачечная и просторные балконы. На крышах таунхаусов разместят открытый бассейн, террасу, площадку для барбекю с обеденной зоной и кладовую. Для каждой резиденции предусмотрен собственный гараж на два автомобиля.
В центре комплекса расположится парк площадью почти 28 тыс. кв. м с тысячелетними оливковыми деревьями, привезенными из разных стран мира.
Удобства для резидентов будут включать следующие объекты:
- крытый и открытый тренажерные залы с входом в кислородный туннель;
- крытые пространства для йоги, пилатеса и медитации;
- танцевальную студию;
- теннисный корт и корт для падел-тенниса;
- футбольное поле;
- разные типы бассейнов – на крыше, семейный, женский, детский;
- баскетбольную площадку;
- площадку для гандбола;
- зону боевых искусств;
- тир;
- игровые зоны, в том числе с элементами виртуальной реальности;
- спа-центр и сауну;
- кинотеатр;
- детский сад;
- клинику;
- круглосуточный бизнес-центр с эргономичными креслами и библиотекой;
- рестораны, фреш-бары и киоски с едой и напитками;
- детскую игровую зону с текстильными скульптурами от знаменитой японской художницы Тошико МакАдам, бассейном, биофермой и отдельными площадками для младенцев, малышей ясельного возраста и детей 7–14 лет.
В Keturah Reserve будут созданы уникальные общественные удобства для жителей всех возрастов и интересов, позволяющие не только наслаждаться разнообразными видами отдыха и поддерживать физическое и ментальное здоровье, но и эффективно заниматься бизнесом, развивать творческий и интеллектуальный потенциал.
Расположение:
Инновационный жилой комплекс Keturah Reserve расположен в элитном комьюнити Meydan, в нескольких минутах езды от центра эмирата. Для максимального удобства резидентов в сообществе предусмотрены четыре отдельных выезда на главные магистрали города, открывающие легкий доступ к разным районам эмирата.
В самом комьюнити Meydan площадью более 3,7 кв. км расположены достопримечательности и развлечения мирового уровня, среди которых поле для гольфа The Track, Meydan Golf, ипподром Meydan Racecourse, живописный волнообразный мост с эффектной подсветкой Meydan Bridge, а также множество первоклассных ресторанов, магазинов и ночные клубы Soho Garden DXB и Stage Nightclub.
В радиусе 15–25 минут езды от Keturah Reserve находятся бизнес-зоны Business Bay и DIFC, культовый район Downtown Dubai с такими знаковыми локациями, как The Dubai Mall и Burj Khalifa, Palm Jumeirah, Museum of The Future, Burj Al Arab и Dubai International Airport.
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