Жилой комплекс Апартаменты в новой резиденции Golf Hillside с бассейном и доступом к полю для гольфа в районе Dubai Hills Estate, Дубай

Golf Hillside — 20-этажная современная башня с полным комплексом удобств в самом зеленом районе Dubai Hills Estate. В проекте современные квартиры с 1, 2 и 3 спальнями. Проект отличается уникальным сочетанием комфорта и близости к природе.
Dubai Hills Golf Club занимает 1,2 миллиона квадратных метров, прямо на фоне Бурдж-Халифы и центра Дубая.
Dubai Hills Mall – это место бесконечных возможностей. Идеально расположенный на пересечении дорог Umm Suqeim Road и Al Khail Road, всего в нескольких шагах от Park Horizon, торговый центр предлагает вам:
Преимущества проекта:
Удобства:
Окончание строительства - 4 квартал 2028 года.
Рассрочка (10/60/20%)Расположение и объекты поблизости
Комплекс находится в окружении пышного гольф-поля и ландшафтных садов, предлагая жителям спокойную и уединенную атмосферу. В то же время, он расположен в непосредственной близости от торгового центра Dubai Hills Mall, больницы King's College Hospital и имеет удобный выезд на основные магистрали города.