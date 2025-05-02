Жилой комплекс Апартаменты в новой резиденции Golf Hillside с бассейном и доступом к полю для гольфа в районе Dubai Hills Estate, Дубай

Golf Hillside — 20-этажная современная башня с полным комплексом удобств в самом зеленом районе Dubai Hills Estate. В проекте современные квартиры с 1, 2 и 3 спальнями. Проект отличается уникальным сочетанием комфорта и близости к природе.

Dubai Hills Golf Club занимает 1,2 миллиона квадратных метров, прямо на фоне Бурдж-Халифы и центра Дубая.

Dubai Hills Mall – это место бесконечных возможностей. Идеально расположенный на пересечении дорог Umm Suqeim Road и Al Khail Road, всего в нескольких шагах от Park Horizon, торговый центр предлагает вам:

Более 650 магазинов

Рестораны и кафе

Семейные развлечения и аттракционы

Преимущества проекта:

Сочетание городской жизни и природной красоты.

Высокое качество строительства и отделки.

Развитая инфраструктура и удобное расположение.

Перспективный район с постоянно растущей стоимостью недвижимости.

Удобства:

Бесконечный бассейн и зона отдыха у бассейна

Детская игровая площадка

Фитнес-центр

Многофункциональный зал

Ландшафтная терраса

Доступ к гольф-полю Dubai Hills Golf Course

Окончание строительства - 4 квартал 2028 года.

Рассрочка (10/60/20%)

Расположение и объекты поблизости

Комплекс находится в окружении пышного гольф-поля и ландшафтных садов, предлагая жителям спокойную и уединенную атмосферу. В то же время, он расположен в непосредственной близости от торгового центра Dubai Hills Mall, больницы King's College Hospital и имеет удобный выезд на основные магистрали города.