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  3. Жилой комплекс Апартаменты в новой резиденции Golf Hillside с бассейном и доступом к полю для гольфа в районе Dubai Hills Estate, Дубай

Жилой комплекс Апартаменты в новой резиденции Golf Hillside с бассейном и доступом к полю для гольфа в районе Dubai Hills Estate, Дубай

Дубай, Объединённые Арабские Эмираты
от
$746,677
18.05.2025
$746,677
17.05.2025
$743,919
16.05.2025
$744,417
14.05.2025
$750,411
13.05.2025
$742,410
11.05.2025
$740,808
10.05.2025
$743,285
09.05.2025
$737,248
08.05.2025
$734,567
07.05.2025
$737,098
14.04.2025
$733,788
13.04.2025
$734,219
12.04.2025
$736,960
11.04.2025
$753,611
10.04.2025
$756,683
09.04.2025
$760,490
08.04.2025
$760,015
06.04.2025
$762,127
05.04.2025
$755,185
04.04.2025
$765,281
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ID: 22002
ID новостройки на Realting
In CRM: 2392507
ID новостройки на сайте компании
Дата обновления: 19.05.2025

Местонахождение

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  • Страна
    Объединённые Арабские Эмираты
  • Область / штат
    Дубай

О комплексе

Golf Hillside — 20-этажная современная башня с полным комплексом удобств в самом зеленом районе Dubai Hills Estate. В проекте современные квартиры с 1, 2 и 3 спальнями. Проект отличается уникальным сочетанием комфорта и близости к природе.

Dubai Hills Golf Club занимает 1,2 миллиона квадратных метров, прямо на фоне Бурдж-Халифы и центра Дубая.

Dubai Hills Mall – это место бесконечных возможностей. Идеально расположенный на пересечении дорог Umm Suqeim Road и Al Khail Road, всего в нескольких шагах от Park Horizon, торговый центр предлагает вам:

  • Более 650 магазинов
  • Рестораны и кафе
  • Семейные развлечения и аттракционы

Преимущества проекта:

  • Сочетание городской жизни и природной красоты.
  • Высокое качество строительства и отделки.
  • Развитая инфраструктура и удобное расположение.
  • Перспективный район с постоянно растущей стоимостью недвижимости.

Удобства:

  • Бесконечный бассейн и зона отдыха у бассейна
  • Детская игровая площадка
  • Фитнес-центр
  • Многофункциональный зал
  • Ландшафтная терраса
  • Доступ к гольф-полю Dubai Hills Golf Course

Окончание строительства - 4 квартал 2028 года.

Рассрочка (10/60/20%)

Расположение и объекты поблизости

Комплекс находится в окружении пышного гольф-поля и ландшафтных садов, предлагая жителям спокойную и уединенную атмосферу. В то же время, он расположен в непосредственной близости от торгового центра Dubai Hills Mall, больницы King's College Hospital и имеет удобный выезд на основные магистрали города.

  • В нескольких минутах от больницы King's College Hospital и торгового центра Dubai Hills Mall
  • 20 минут езды до центра Дубая
  • 25 минут езды до международного аэропорта Дубая

Местонахождение на карте

Дубай, Объединённые Арабские Эмираты

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Жилой комплекс Апартаменты в новой резиденции Golf Hillside с бассейном и доступом к полю для гольфа в районе Dubai Hills Estate, Дубай
Дубай, Объединённые Арабские Эмираты
от
$746,677
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