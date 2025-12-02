Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. ОАЭ
  3. Жилая
  4. Многоуровневые квартиры
  5. Гараж

Многоуровневые квартиры с гаражом в ОАЭ

Дубай
13
Многоуровневые квартиры Удалить
Очистить
1 объект найдено
Многоуровневые квартиры 2 комнаты в Дубай, ОАЭ
Многоуровневые квартиры 2 комнаты
Дубай, ОАЭ
Число комнат 2
Количество спален 2
Этаж 42/42
Damac bay by cavalli (SKY HIGH LUXURY) DAMAC Bay is a new residential development that co…
Цена по запросу
Оставить заявку
Realting.com
Перейти

Параметры недвижимости в ОАЭ

с садом
с видом на горы
с видом на море
с бассейном
с полем для гольфа
Недорогая
Элитная
Realting.com
Перейти