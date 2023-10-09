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Многоуровневые квартиры с видом на горы в ОАЭ

Многоуровневые квартиры В архив
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1 объект найдено
Многоуровневые квартиры 2 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью в Дубай, ОАЭ
Многоуровневые квартиры 2 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Дубай, ОАЭ
Комнаты 2
Этаж 42/42
Дамакский залив от cavalli ( SKY HIGH LUXURY ) DAMAC Bay - это новый жилой комплекс, сочета…
Цена по запросу

Параметры недвижимости в ОАЭ

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