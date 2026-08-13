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Жилье в Хауре-Факкане, ОАЭ

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1 объект найдено
Квартира 3 комнаты в Хаур-Факкан, ОАЭ
Квартира 3 комнаты
Хаур-Факкан, ОАЭ
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 131 м²
Cayan Tower Сделка: Продажа Категория: Квартира Район: Дубай Марина Спальни: 2 комн. …
$712,330
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Параметры недвижимости в Хауре-Факкане, ОАЭ

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