Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. ОАЭ
  3. Жилая
  4. Khor Fakkan

Жильё в Khor Fakkan, ОАЭ

1 объект найдено
Квартира 2 спальни в Khor Fakkan, ОАЭ
Квартира 2 спальни
Khor Fakkan, ОАЭ
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 131 м²
Cayan Tower Сделка: Продажа Категория: Квартира Район: Дубай Марина Спальни: 2 комн. …
€656,208
Realting.com
Перейти