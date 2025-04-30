Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. ОАЭ
  3. Дубай
  4. Жилая
  5. Пентхаус
  6. Терраса

Пентхаусы с террасой в Дубае, ОАЭ

Business Bay
6
Пентхаус Удалить
Очистить
7 объектов найдено
Пентхаус 5 комнат в Дубай, ОАЭ
Пентхаус 5 комнат
Дубай, ОАЭ
Число комнат 5
Количество спален 4
Площадь 332 м²
Количество этажей 9
Элитная резиденция One Crescent Palm с круглосуточной охраной, пляжем и спа-центром, Palm Ju…
$6,62 млн
Оставить заявку
Пентхаус 4 комнаты в Дубай, ОАЭ
Пентхаус 4 комнаты
Дубай, ОАЭ
Число комнат 4
Количество спален 3
Площадь 270 м²
Количество этажей 52
Новая высотная резиденция Mar Casa с пляжем, бассейнами и спа-центром, Maritime City, Дубай,…
$1,36 млн
Оставить заявку
Пентхаус 7 комнат в Дубай, ОАЭ
Пентхаус 7 комнат
Дубай, ОАЭ
Число комнат 7
Количество спален 6
Площадь 1 268 м²
Количество этажей 5
Новая элитная резиденция Raffles penthouses с полем для мини-гольфа и пляжным клубом, Palm J…
$40,78 млн
Оставить заявку
RCST RCST
Пентхаус 6 комнат в Дубай, ОАЭ
Пентхаус 6 комнат
Дубай, ОАЭ
Число комнат 6
Количество спален 5
Площадь 844 м²
Количество этажей 27
Новая элитная резиденция Bvlgary Lighthouse Residences с бассейном и яхт-клубом, Jumeirah Ba…
$37,13 млн
Оставить заявку
Пентхаус 6 комнат в Дубай, ОАЭ
Пентхаус 6 комнат
Дубай, ОАЭ
Число комнат 6
Количество спален 5
Площадь 640 м²
Количество этажей 10
Новая резиденция Bluewaters Penthouse напротив пляжа, Bluewaters Island, Дубай, ОАЖ Предлаг…
$13,87 млн
Оставить заявку
Пентхаус 6 комнат в Дубай, ОАЭ
Пентхаус 6 комнат
Дубай, ОАЭ
Число комнат 6
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 7
Этаж 100/100
Расположенные в самом сердце района Dubai Creek Harbour, эти новые апартаменты предлагают ис…
$48,04 млн
Оставить заявку
Пентхаус 5 комнат в Дубай, ОАЭ
Пентхаус 5 комнат
Дубай, ОАЭ
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 420 м²
Этаж 4/4
Роскошный пентхаус с 4 спальнями и видом на Burj Khalifa!   Проект THE 100 Локации:…
$3,20 млн
Оставить заявку

Параметры недвижимости в Дубае, ОАЭ

с гаражом
с садом
с видом на горы
с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
с полем для гольфа
Недорогая
Элитная
Realting.com
Перейти