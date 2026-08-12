Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. ОАЭ
  3. Дубай
  4. Жилая
  5. Пентхаус
  6. Бассейн

Пентхаусы с бассейном в Дубае, ОАЭ

;
Business Bay
5
Пентхаус Удалить
Очистить
4 объекта найдено
Пентхаус 11 комнат в Дубай, ОАЭ
Premium Premium
Пентхаус 11 комнат
Дубай, ОАЭ
Число комнат 11
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 9
Площадь 3 628 м²
Этаж 58/85
Башня S / Ultra-Luxury Ready Living✨ Ультра-люксовый полный этаж 5BR PenthouseШагните в дом,…
$15,09 млн
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Застройщик
Sobha Realty
Языки общения
English, Русский, Türkçe, Oʻzbekcha
Пентхаус 8 комнат в Дубай, ОАЭ
Пентхаус 8 комнат
Дубай, ОАЭ
Число комнат 8
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 1 216 м²
Этаж 40/45
В самом центре Business Bay рождается архитектурный шедевр, который стирает границы между ав…
$42,21 млн
Оставить заявку
Пентхаус 17 комнат в Дубай, ОАЭ
Пентхаус 17 комнат
Дубай, ОАЭ
Число комнат 17
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 10
Площадь 4 377 м²
Этаж 43/45
В самом центре Business Bay рождается архитектурный шедевр, который стирает границы между ав…
$81,69 млн
Оставить заявку
DD CO DEDD CO DE
Пентхаус 6 комнат в Дубай, ОАЭ
Пентхаус 6 комнат
Дубай, ОАЭ
Число комнат 6
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 7
Этаж 100/100
Расположенные в самом сердце района Dubai Creek Harbour, эти новые апартаменты предлагают ис…
$48,04 млн
Оставить заявку
Realting.com
Перейти

Параметры недвижимости в Дубае, ОАЭ

с гаражом
с садом
с террасой
с видом на горы
с видом на море
с видом на озеро
с полем для гольфа
Недорогая
Элитная
Realting.com
Перейти