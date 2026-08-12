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Пентхаусы с видом на море в Дубае, ОАЭ

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Business Bay
5
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37 объектов найдено
Пентхаус 11 комнат в Дубай, ОАЭ
Premium Premium
Пентхаус 11 комнат
Дубай, ОАЭ
Число комнат 11
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 9
Площадь 3 628 м²
Этаж 58/85
Башня S / Ultra-Luxury Ready Living✨ Ультра-люксовый полный этаж 5BR PenthouseШагните в дом,…
$15,09 млн
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Застройщик
Sobha Realty
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Пентхаус 10 комнат в Дубай, ОАЭ
Пентхаус 10 комнат
Дубай, ОАЭ
Число комнат 10
Количество спален 7
Кол-во ванных комнат 7
Площадь 1 315 м²
Этаж 41/43
Апартаменты премиум-класса от Bugatti в новом культовом здании в Дубае, Бизнес-Бэй В самом с…
$42,40 млн
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Пентхаус 4 комнаты в Дубай, ОАЭ
Пентхаус 4 комнаты
Дубай, ОАЭ
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 223 м²
Люксовые апартаменты в Sea Haven с видом на море! Собственная лагуна и пляж. Система "умный …
$2,56 млн
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Агентство
DDA Real Estate
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LDV InvestLDV Invest
Пентхаус 7 комнат в Дубай, ОАЭ
Пентхаус 7 комнат
Дубай, ОАЭ
Число комнат 7
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 560 м²
Этаж 26/26
Готовые к заселению роскошные квартиры в Дубай Марина Дубай Марина (Dubai Marina) – один из …
$8,28 млн
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Пентхаус 8 комнат в Дубай, ОАЭ
Пентхаус 8 комнат
Дубай, ОАЭ
Число комнат 8
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 843 м²
Этаж 8/9
Роскошные квартиры ультралюкс с частными бассейнами в комплексе уровня 5-звездочного курорта…
$6,45 млн
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Пентхаус 5 комнат в Дубай, ОАЭ
Пентхаус 5 комнат
Дубай, ОАЭ
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 799 м²
Этаж 40/43
Полностью меблированная и оборудованная резиденция в современном стиле в Baccarat Hotel & Re…
$19,60 млн
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Агентство
DDA Real Estate
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Пентхаус 8 комнат в Дубай, ОАЭ
Пентхаус 8 комнат
Дубай, ОАЭ
Число комнат 8
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 7
Площадь 1 505 м²
Этаж 52/60
Квартиры с шикарным дизайном в Дубай Марина Дубай Марина – это центр городского блеска и рос…
$28,81 млн
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Пентхаус 6 комнат в Дубай, ОАЭ
Пентхаус 6 комнат
Дубай, ОАЭ
Число комнат 6
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 1 418 м²
Апартаменты класса-люкс в новом комплексе LIV LUX! Апартаменты для жизни и инвестиций (ROI -…
$20,42 млн
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Агентство
DDA Real Estate
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Пентхаус 5 комнат в Дубай, ОАЭ
Пентхаус 5 комнат
Дубай, ОАЭ
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 450 м²
Люксовые апартаменты в Sea Haven с видом на море! Собственная лагуна и пляж. Система "умный …
$7,21 млн
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Агентство
DDA Real Estate
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Пентхаус 6 комнат в Дубай, ОАЭ
Пентхаус 6 комнат
Дубай, ОАЭ
Число комнат 6
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 874 м²
Этаж 30/33
Квартиры в креативном сердце Дубая, Дизайн Дистрикт Район Дубай Дизайн Дистрикт (Dubai Desig…
$9,32 млн
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Пентхаус 5 комнат в Дубай, ОАЭ
Пентхаус 5 комнат
Дубай, ОАЭ
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 166 м²
Этаж 43/44
Современные квартиры с видом на лес в Dubai Maritime City с рассрочкой платежа Дуьай Маритай…
$6,51 млн
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Пентхаус 20 комнат в Дубай, ОАЭ
Пентхаус 20 комнат
Дубай, ОАЭ
Число комнат 20
Количество спален 15
Кол-во ванных комнат 15
Площадь 1 413 м²
Количество этажей 52
Стильные квартиры с панорамными видами в районе Пальма Джумейра, Дубай Расположенный у входа…
$16,63 млн
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Пентхаус 6 комнат в Дубай, ОАЭ
Пентхаус 6 комнат
Дубай, ОАЭ
Число комнат 6
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 2 090 м²
Пентхаус с частным бассейном на террасе в новом ультра-люкс комплексе One Crescent Palm! Бес…
$32,88 млн
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Агентство
DDA Real Estate
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Пентхаус 7 комнат в Дубай, ОАЭ
Пентхаус 7 комнат
Дубай, ОАЭ
Число комнат 7
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 799 м²
Этаж 83/83
Квартиры с потрясающим видом и уникальным дизайном в Дубае в проекте «Safa Two» «Safa Two» р…
$13,83 млн
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Пентхаус в Дубай, ОАЭ
Пентхаус
Дубай, ОАЭ
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 623 м²
Количество этажей 41
Habtoor Grand Residences - это 49-этажный роскошный жилой небоскрёб G+ в самом сердце пляжа …
Цена по запросу
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Пентхаус 5 комнат в Дубай, ОАЭ
Пентхаус 5 комнат
Дубай, ОАЭ
Число комнат 5
Количество спален 4
Площадь 332 м²
Количество этажей 9
Элитная резиденция One Crescent Palm с круглосуточной охраной, пляжем и спа-центром, Palm Ju…
$6,62 млн
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Пентхаус в Дубай, ОАЭ
Пентхаус
Дубай, ОАЭ
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 566 м²
Количество этажей 41
Habtoor Grand Residences - это 49-этажный роскошный жилой небоскрёб G+ в самом сердце пляжа …
Цена по запросу
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Пентхаус 10 комнат в Дубай, ОАЭ
Пентхаус 10 комнат
Дубай, ОАЭ
Число комнат 10
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 950 м²
Насладитесь потрясающим видом на море и горизонт из этого роскошного пентхауса на 9 этаже, р…
$27,14 млн
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Пентхаус 5 комнат в Дубай, ОАЭ
Пентхаус 5 комнат
Дубай, ОАЭ
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 362 м²
Количество этажей 1
Six Senses The Palm — это уникальный архитектурный шедевр, который станет самым узнаваемым п…
$5,99 млн
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Пентхаус в Дубай, ОАЭ
Пентхаус
Дубай, ОАЭ
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 497 м²
Количество этажей 9
Наслаждайтесь жизнью на берегу моря Пальмы Джумейра В комплексе Ocean House расположены а…
Цена по запросу
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Пентхаус 7 комнат в Дубай, ОАЭ
Пентхаус 7 комнат
Дубай, ОАЭ
Число комнат 7
Количество спален 6
Площадь 1 268 м²
Количество этажей 5
Новая элитная резиденция Raffles penthouses с полем для мини-гольфа и пляжным клубом, Palm J…
$40,78 млн
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Пентхаус 5 комнат в Дубай, ОАЭ
Пентхаус 5 комнат
Дубай, ОАЭ
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 813 м²
Количество этажей 1
AVA at Palm Jumeirah by Omniyat — это совершенно новый жилой комплекс, который впечатляет св…
$700,000
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Пентхаус в Дубай, ОАЭ
Пентхаус
Дубай, ОАЭ
Площадь 1 000 м²
Количество этажей 9
Six Senses The Palm is a breathtaking luxury project located on Palm Jumeirah, one of the mo…
Цена по запросу
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Пентхаус 4 комнаты в Дубай, ОАЭ
Пентхаус 4 комнаты
Дубай, ОАЭ
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 464 м²
НЕБЕСНАЯ ВИЛЛА SIX SENSES НА БЕРЕГУ ЛАГУНЫ ОТ SELECT GROUP Six Senses The Palm — это уник…
$7,35 млн
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Пентхаус 5 комнат в Дубай, ОАЭ
Пентхаус 5 комнат
Дубай, ОАЭ
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 641 м²
4-СПАЛЬНЫЙ КОРОЛЕВСКИЙ ПЕНТХАУС SIX SENSES НА БЕРЕГУ МОРЯ Six Senses The Palm — это уника…
$12,39 млн
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Пентхаус 7 комнат в Дубай, ОАЭ
Пентхаус 7 комнат
Дубай, ОАЭ
Число комнат 7
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 7
Площадь 1 304 м²
Этаж 9/9
Palm Ocean представляет собой ультра-роскошный 9-этажный комплекс, расположенный на Palm Jum…
Цена по запросу
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Пентхаус в Дубай, ОАЭ
Пентхаус
Дубай, ОАЭ
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 626 м²
Количество этажей 41
Habtoor Grand Residences - это 49-этажный роскошный жилой небоскрёб G+ в самом сердце пляжа …
Цена по запросу
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Пентхаус 6 комнат в Дубай, ОАЭ
Пентхаус 6 комнат
Дубай, ОАЭ
Число комнат 6
Количество спален 5
Площадь 844 м²
Количество этажей 27
Новая элитная резиденция Bvlgary Lighthouse Residences с бассейном и яхт-клубом, Jumeirah Ba…
$37,13 млн
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Пентхаус в Дубай, ОАЭ
Пентхаус
Дубай, ОАЭ
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 596 м²
Количество этажей 41
Habtoor Grand Residences - это 49-этажный роскошный жилой небоскрёб G+ в самом сердце пляжа …
Цена по запросу
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Пентхаус 4 комнаты в Дубай, ОАЭ
Пентхаус 4 комнаты
Дубай, ОАЭ
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 306 м²
Six Senses The Palm — это уникальный архитектурный шедевр, который станет самым узнаваемым п…
$4,36 млн
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Параметры недвижимости в Дубае, ОАЭ

с гаражом
с садом
с террасой
с видом на горы
с бассейном
с видом на озеро
с полем для гольфа
Недорогая
Элитная
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