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Пентхаусы с видом на море в Дубае, ОАЭ

Downtown Dubai
12
Business Bay
8
Palm Jumeirah
6
Al Manzil
4
Al Yalayis 2
3
Dubai Knowledge Park
3
Dubai Media City
3
Jumeirah Village Circle
3
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36 объектов найдено
Пентхаус с видом на море, с видом на горы в Deira, ОАЭ
Пентхаус с видом на море, с видом на горы
Deira, ОАЭ
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€780,865
Пентхаус с видом на море, с видом на горы в Deira, ОАЭ
Пентхаус с видом на море, с видом на горы
Deira, ОАЭ
Инвестируйте в недвижимость в Дубае: рекордная прибыль и гарантированная безопасность! - Не …
€567,586
Пентхаус с видом на море, с видом на горы в Дубай, ОАЭ
Пентхаус с видом на море, с видом на горы
Дубай, ОАЭ
Помощь в получении статуса резидента. Бесплатный подбор недвижимости. Юридическое сопровожде…
Цена по запросу
Пентхаус с видом на море, с видом на горы в Дубай, ОАЭ
Пентхаус с видом на море, с видом на горы
Дубай, ОАЭ
Помощь в получении статуса резидента. Бесплатный подбор недвижимости. Юридическое сопровожде…
Цена по запросу
Пентхаус с видом на море, с видом на горы в Дубай, ОАЭ
Пентхаус с видом на море, с видом на горы
Дубай, ОАЭ
Недвижимость в Дубае с полным юридическим сопровождением. Помощь в получении ВНЖ и резидентс…
Цена по запросу
Пентхаус с видом на море, с видом на горы в Дубай, ОАЭ
Пентхаус с видом на море, с видом на горы
Дубай, ОАЭ
Помощь в получении статуса резидента. Бесплатный подбор недвижимости. Юридическое сопровожде…
Цена по запросу
Пентхаус с видом на море, с видом на горы в Дубай, ОАЭ
Пентхаус с видом на море, с видом на горы
Дубай, ОАЭ
Бесплатный подбор недвижимости. Объекты от лучших застройщиков. Полное юридическое сопровожд…
Цена по запросу
Пентхаус с видом на море, с видом на горы в Дубай, ОАЭ
Пентхаус с видом на море, с видом на горы
Дубай, ОАЭ
Помощь в получении статуса резидента. Бесплатный подбор недвижимости. Юридическое сопровожде…
Цена по запросу
Пентхаус с видом на море, с видом на горы в Дубай, ОАЭ
Пентхаус с видом на море, с видом на горы
Дубай, ОАЭ
Недвижимость в Дубае с полным юридическим сопровождением. Помощь в переводе денежных средств…
Цена по запросу
Пентхаус с видом на море, с видом на горы в Дубай, ОАЭ
Пентхаус с видом на море, с видом на горы
Дубай, ОАЭ
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Цена по запросу
Пентхаус с видом на море, с видом на горы в Дубай, ОАЭ
Пентхаус с видом на море, с видом на горы
Дубай, ОАЭ
Давно интересуетесь инвестициями? Инвестируйте сразу с ГАРАНТИЕЙ ДОХОДНОСТИ в недвижимость О…
Цена по запросу
Пентхаус с видом на море, с видом на горы в Дубай, ОАЭ
Пентхаус с видом на море, с видом на горы
Дубай, ОАЭ
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Цена по запросу
Пентхаус с видом на море, с видом на горы в Дубай, ОАЭ
Пентхаус с видом на море, с видом на горы
Дубай, ОАЭ
Давно интересуетесь инвестициями? Инвестируйте сразу с ГАРАНТИЕЙ ДОХОДНОСТИ в недвижимость О…
Цена по запросу
Пентхаус с видом на море, с видом на горы в Дубай, ОАЭ
Пентхаус с видом на море, с видом на горы
Дубай, ОАЭ
Недвижимость в Дубае с полным юридическим сопровождением. Помощь в переводе денежных средств…
Цена по запросу
Пентхаус с видом на море, с видом на горы в Дубай, ОАЭ
Пентхаус с видом на море, с видом на горы
Дубай, ОАЭ
Давно интересуетесь инвестициями? Инвестируйте сразу с ГАРАНТИЕЙ ДОХОДНОСТИ в недвижимость О…
Цена по запросу
Пентхаус с видом на море, с видом на горы в Дубай, ОАЭ
Пентхаус с видом на море, с видом на горы
Дубай, ОАЭ
Давно интересуетесь инвестициями? Инвестируйте сразу с ГАРАНТИЕЙ ДОХОДНОСТИ в недвижимость О…
Цена по запросу
Пентхаус с видом на море, с видом на горы в Дубай, ОАЭ
Пентхаус с видом на море, с видом на горы
Дубай, ОАЭ
Недвижимость в Дубае с полным юридическим сопровождением. Помощь в переводе денежных средств…
Цена по запросу
Пентхаус с видом на море, с видом на горы в Дубай, ОАЭ
Пентхаус с видом на море, с видом на горы
Дубай, ОАЭ
Недвижимость в Дубае с полным юридическим сопровождением. Помощь в получении ВНЖ и резидентс…
Цена по запросу
Пентхаус с видом на море, с видом на горы в Дубай, ОАЭ
Пентхаус с видом на море, с видом на горы
Дубай, ОАЭ
Недвижимость в Дубае с полным юридическим сопровождением. Помощь в получении ВНЖ и резидентс…
Цена по запросу
Пентхаус с видом на море, с видом на горы в Дубай, ОАЭ
Пентхаус с видом на море, с видом на горы
Дубай, ОАЭ
Давно интересуетесь инвестициями? Инвестируйте сразу с гарантией доходности в недвижимость О…
Цена по запросу
Пентхаус с видом на море, с видом на горы в Дубай, ОАЭ
Пентхаус с видом на море, с видом на горы
Дубай, ОАЭ
Давно интересуетесь инвестициями? Инвестируйте сразу с ГАРАНТИЕЙ ДОХОДНОСТИ в недвижимость О…
Цена по запросу
Пентхаус с видом на море, с видом на горы в Дубай, ОАЭ
Пентхаус с видом на море, с видом на горы
Дубай, ОАЭ
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Цена по запросу
Пентхаус с видом на море, с видом на горы в Дубай, ОАЭ
Пентхаус с видом на море, с видом на горы
Дубай, ОАЭ
Помощь в получении статуса резидента. Бесплатный подбор недвижимости. Юридическое сопровожде…
Цена по запросу
Пентхаус с видом на море, с видом на горы в Дубай, ОАЭ
Пентхаус с видом на море, с видом на горы
Дубай, ОАЭ
Недвижимость в Дубае с полным юридическим сопровождением. Помощь в переводе денежных средств…
Цена по запросу
Пентхаус с видом на море, с видом на горы в Дубай, ОАЭ
Пентхаус с видом на море, с видом на горы
Дубай, ОАЭ
Недвижимость в Дубае с полным юридическим сопровождением. Помощь в переводе денежных средств…
Цена по запросу
Пентхаус с видом на море, с видом на горы в Дубай, ОАЭ
Пентхаус с видом на море, с видом на горы
Дубай, ОАЭ
Недвижимость в Дубае с полным юридическим сопровождением. Помощь в переводе денежных средств…
Цена по запросу
Пентхаус с видом на море, с видом на горы в Дубай, ОАЭ
Пентхаус с видом на море, с видом на горы
Дубай, ОАЭ
Недвижимость в Дубае с полным юридическим сопровождением. Помощь в переводе денежных средств…
Цена по запросу
Пентхаус 5 спален с парковкой, с видом на море, с террасой в Дубай, ОАЭ
Пентхаус 5 спален с парковкой, с видом на море, с террасой
Дубай, ОАЭ
Комнаты 6
Площадь 639 м²
Количество этажей 10
Новая резиденция Bluewaters Penthouse напротив пляжа, Bluewaters Island, Дубай, ОАЖ Предлаг…
€12,76 млн
Пентхаус 4 спальни с парковкой, с видом на море, с террасой в Дубай, ОАЭ
Пентхаус 4 спальни с парковкой, с видом на море, с террасой
Дубай, ОАЭ
Комнаты 5
Площадь 332 м²
Количество этажей 9
Элитная резиденция One Crescent Palm с круглосуточной охраной, пляжем и спа-центром, Palm Ju…
€6,19 млн
Пентхаус 3 спальни с парковкой, с видом на море, с террасой в Дубай, ОАЭ
Пентхаус 3 спальни с парковкой, с видом на море, с террасой
Дубай, ОАЭ
Комнаты 4
Площадь 270 м²
Количество этажей 52
Новая высотная резиденция Mar Casa с пляжем, бассейнами и спа-центром, Maritime City, Дубай,…
€1,30 млн

Параметры недвижимости в Дубае, ОАЭ

с видом на горы
недорогая
элитная
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