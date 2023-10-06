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Пентхаусы с видом на горы в Дубае, ОАЭ

Downtown Dubai
12
Business Bay
8
Palm Jumeirah
6
Al Manzil
4
Al Yalayis 2
3
Dubai Knowledge Park
3
Dubai Media City
3
Jumeirah Village Circle
3
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33 объекта найдено
Пентхаус с видом на море, с видом на горы в Deira, ОАЭ
Пентхаус с видом на море, с видом на горы
Deira, ОАЭ
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€780,865
Пентхаус с видом на море, с видом на горы в Deira, ОАЭ
Пентхаус с видом на море, с видом на горы
Deira, ОАЭ
Инвестируйте в недвижимость в Дубае: рекордная прибыль и гарантированная безопасность! - Не …
€567,586
Пентхаус с видом на море, с видом на горы в Дубай, ОАЭ
Пентхаус с видом на море, с видом на горы
Дубай, ОАЭ
Помощь в получении статуса резидента. Бесплатный подбор недвижимости. Юридическое сопровожде…
Цена по запросу
Пентхаус с видом на море, с видом на горы в Дубай, ОАЭ
Пентхаус с видом на море, с видом на горы
Дубай, ОАЭ
Помощь в получении статуса резидента. Бесплатный подбор недвижимости. Юридическое сопровожде…
Цена по запросу
Пентхаус с видом на море, с видом на горы в Дубай, ОАЭ
Пентхаус с видом на море, с видом на горы
Дубай, ОАЭ
Недвижимость в Дубае с полным юридическим сопровождением. Помощь в получении ВНЖ и резидентс…
Цена по запросу
Пентхаус с видом на море, с видом на горы в Дубай, ОАЭ
Пентхаус с видом на море, с видом на горы
Дубай, ОАЭ
Помощь в получении статуса резидента. Бесплатный подбор недвижимости. Юридическое сопровожде…
Цена по запросу
Пентхаус с видом на море, с видом на горы в Дубай, ОАЭ
Пентхаус с видом на море, с видом на горы
Дубай, ОАЭ
Бесплатный подбор недвижимости. Объекты от лучших застройщиков. Полное юридическое сопровожд…
Цена по запросу
Пентхаус с видом на море, с видом на горы в Дубай, ОАЭ
Пентхаус с видом на море, с видом на горы
Дубай, ОАЭ
Помощь в получении статуса резидента. Бесплатный подбор недвижимости. Юридическое сопровожде…
Цена по запросу
Пентхаус с видом на море, с видом на горы в Дубай, ОАЭ
Пентхаус с видом на море, с видом на горы
Дубай, ОАЭ
Недвижимость в Дубае с полным юридическим сопровождением. Помощь в переводе денежных средств…
Цена по запросу
Пентхаус с видом на море, с видом на горы в Дубай, ОАЭ
Пентхаус с видом на море, с видом на горы
Дубай, ОАЭ
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Цена по запросу
Пентхаус с видом на море, с видом на горы в Дубай, ОАЭ
Пентхаус с видом на море, с видом на горы
Дубай, ОАЭ
Давно интересуетесь инвестициями? Инвестируйте сразу с ГАРАНТИЕЙ ДОХОДНОСТИ в недвижимость О…
Цена по запросу
Пентхаус с видом на море, с видом на горы в Дубай, ОАЭ
Пентхаус с видом на море, с видом на горы
Дубай, ОАЭ
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Цена по запросу
Пентхаус с видом на море, с видом на горы в Дубай, ОАЭ
Пентхаус с видом на море, с видом на горы
Дубай, ОАЭ
Давно интересуетесь инвестициями? Инвестируйте сразу с ГАРАНТИЕЙ ДОХОДНОСТИ в недвижимость О…
Цена по запросу
Пентхаус с видом на море, с видом на горы в Дубай, ОАЭ
Пентхаус с видом на море, с видом на горы
Дубай, ОАЭ
Недвижимость в Дубае с полным юридическим сопровождением. Помощь в переводе денежных средств…
Цена по запросу
Пентхаус с видом на море, с видом на горы в Дубай, ОАЭ
Пентхаус с видом на море, с видом на горы
Дубай, ОАЭ
Давно интересуетесь инвестициями? Инвестируйте сразу с ГАРАНТИЕЙ ДОХОДНОСТИ в недвижимость О…
Цена по запросу
Пентхаус с видом на море, с видом на горы в Дубай, ОАЭ
Пентхаус с видом на море, с видом на горы
Дубай, ОАЭ
Давно интересуетесь инвестициями? Инвестируйте сразу с ГАРАНТИЕЙ ДОХОДНОСТИ в недвижимость О…
Цена по запросу
Пентхаус с видом на море, с видом на горы в Дубай, ОАЭ
Пентхаус с видом на море, с видом на горы
Дубай, ОАЭ
Недвижимость в Дубае с полным юридическим сопровождением. Помощь в переводе денежных средств…
Цена по запросу
Пентхаус с видом на море, с видом на горы в Дубай, ОАЭ
Пентхаус с видом на море, с видом на горы
Дубай, ОАЭ
Недвижимость в Дубае с полным юридическим сопровождением. Помощь в получении ВНЖ и резидентс…
Цена по запросу
Пентхаус с видом на море, с видом на горы в Дубай, ОАЭ
Пентхаус с видом на море, с видом на горы
Дубай, ОАЭ
Недвижимость в Дубае с полным юридическим сопровождением. Помощь в получении ВНЖ и резидентс…
Цена по запросу
Пентхаус с видом на море, с видом на горы в Дубай, ОАЭ
Пентхаус с видом на море, с видом на горы
Дубай, ОАЭ
Давно интересуетесь инвестициями? Инвестируйте сразу с гарантией доходности в недвижимость О…
Цена по запросу
Пентхаус с видом на море, с видом на горы в Дубай, ОАЭ
Пентхаус с видом на море, с видом на горы
Дубай, ОАЭ
Давно интересуетесь инвестициями? Инвестируйте сразу с ГАРАНТИЕЙ ДОХОДНОСТИ в недвижимость О…
Цена по запросу
Пентхаус с видом на море, с видом на горы в Дубай, ОАЭ
Пентхаус с видом на море, с видом на горы
Дубай, ОАЭ
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Цена по запросу
Пентхаус с видом на море, с видом на горы в Дубай, ОАЭ
Пентхаус с видом на море, с видом на горы
Дубай, ОАЭ
Помощь в получении статуса резидента. Бесплатный подбор недвижимости. Юридическое сопровожде…
Цена по запросу
Пентхаус с видом на море, с видом на горы в Дубай, ОАЭ
Пентхаус с видом на море, с видом на горы
Дубай, ОАЭ
Недвижимость в Дубае с полным юридическим сопровождением. Помощь в переводе денежных средств…
Цена по запросу
Пентхаус с видом на море, с видом на горы в Дубай, ОАЭ
Пентхаус с видом на море, с видом на горы
Дубай, ОАЭ
Недвижимость в Дубае с полным юридическим сопровождением. Помощь в переводе денежных средств…
Цена по запросу
Пентхаус с видом на море, с видом на горы в Дубай, ОАЭ
Пентхаус с видом на море, с видом на горы
Дубай, ОАЭ
Недвижимость в Дубае с полным юридическим сопровождением. Помощь в переводе денежных средств…
Цена по запросу
Пентхаус с видом на море, с видом на горы в Дубай, ОАЭ
Пентхаус с видом на море, с видом на горы
Дубай, ОАЭ
Недвижимость в Дубае с полным юридическим сопровождением. Помощь в переводе денежных средств…
Цена по запросу
Пентхаус 4 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью в Дубай, ОАЭ
Пентхаус 4 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Дубай, ОАЭ
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 1 486 м²
БЕРЕГОВАЯ ВИЛЛА SIX SENSES ОТ SELECT GROUP Six Senses The Palm — это уникальный архитекту…
€20,63 млн
Пентхаус 3 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью в Дубай, ОАЭ
Пентхаус 3 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Дубай, ОАЭ
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 464 м²
НЕБЕСНАЯ ВИЛЛА SIX SENSES НА БЕРЕГУ ЛАГУНЫ ОТ SELECT GROUP Six Senses The Palm — это уник…
€6,97 млн
Пентхаус 4 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью в Дубай, ОАЭ
Пентхаус 4 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Дубай, ОАЭ
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 641 м²
4-СПАЛЬНЫЙ КОРОЛЕВСКИЙ ПЕНТХАУС SIX SENSES НА БЕРЕГУ МОРЯ Six Senses The Palm — это уника…
€11,75 млн

Параметры недвижимости в Дубае, ОАЭ

с видом на море
недорогая
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