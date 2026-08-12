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Магазины в Дубае, ОАЭ

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коммерческая недвижимость
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офисы
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3 объекта найдено
Магазин 64 м² в Дубай, ОАЭ
Магазин 64 м²
Дубай, ОАЭ
Площадь 64 м²
Этаж 1/14
Коммерческая недвижимость в V1STARA Houseс отличным расположение в районе Al Furjan! Оживлен…
$608,496
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Агентство
DDA Real Estate
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Магазин 294 м² в Дубай, ОАЭ
Магазин 294 м²
Дубай, ОАЭ
Число комнат 2
Количество спален 2
Площадь 294 м²
Количество этажей 15
Коммерческая недвижимость в Дубае, Барша Хайтс, с удобным доступом Этот современный коммерче…
$3,25 млн
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Магазин 81 м² в Дубай, ОАЭ
Магазин 81 м²
Дубай, ОАЭ
Площадь 81 м²
Количество этажей 9
Торговые помещения с высокой проходимостью и рассрочкой по схеме 40/60 в Дубае, Маджан Этот …
$693,929
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