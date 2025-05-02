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Офисные помещения в Шардже, ОАЭ

Аш-Шарджа
16
16 объектов найдено
Купить офис 315м2 в Дубае с доходностью 8% в Аш-Шарджа, ОАЭ
Купить офис 315м2 в Дубае с доходностью 8%
Аш-Шарджа, ОАЭ
Площадь 315 м²
Количество этажей 6
Успейте купить офис в Дубае с доходностью 8%, с момента первой оплаты. Офис 315м2 в совре…
$1,71 млн
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Купить офис 193.43м2 в Дубае с доходностью 8% в Аш-Шарджа, ОАЭ
Купить офис 193.43м2 в Дубае с доходностью 8%
Аш-Шарджа, ОАЭ
Площадь 193 м²
Количество этажей 6
Купите офис в дубае и получайте доходность уже сейчас. Офис на первом этаже 193,43 м2, в со…
$1,13 млн
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Купить офис 218,27м2 в Дубае с доходностью 8% в Аш-Шарджа, ОАЭ
Купить офис 218,27м2 в Дубае с доходностью 8%
Аш-Шарджа, ОАЭ
Площадь 218 м²
Количество этажей 6
Купите офис в дубае и получайте доходность уже сейчас. Офис на первом этаже 218,27 м2, в со…
$1,28 млн
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Купить офис 151м2 в Дубае с доходностью 8% в Аш-Шарджа, ОАЭ
Купить офис 151м2 в Дубае с доходностью 8%
Аш-Шарджа, ОАЭ
Площадь 151 м²
Количество этажей 6
Этот офис то что вВам нужно для работы в Дубае. Успейте купить офис для себя и получайте до…
$888,395
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Купить офис 129,68м2 в Дубае с доходностью 8% в Аш-Шарджа, ОАЭ
Купить офис 129,68м2 в Дубае с доходностью 8%
Аш-Шарджа, ОАЭ
Площадь 130 м²
Количество этажей 6
Этот офис то что Вам нужно для работы в Дубае. Успейте купить офис для себя и получайте дох…
$760,543
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Офис 208 м² в Аш-Шарджа, ОАЭ
Офис 208 м²
Аш-Шарджа, ОАЭ
Площадь 208 м²
Расположенное в самом сердце быстро растущего Центрального делового района Шарджи, это офисн…
$1,03 млн
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Купите офис с доходностью 8% в развивающемся деловом центре Дубая в Аш-Шарджа, ОАЭ
Купите офис с доходностью 8% в развивающемся деловом центре Дубая
Аш-Шарджа, ОАЭ
Площадь 121 м²
Количество этажей 6
Успейте купить офис 187,59м2  для себя и получайте доход сразу с момента покупки (доходность…
$707,643
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Купите офис с доходностью 8% в Аш-Шарджа, ОАЭ
Купите офис с доходностью 8%
Аш-Шарджа, ОАЭ
Площадь 94 м²
Количество этажей 6
Успейте приобрести офис в Новом высоко технологичном здании. В декабре 2025 года вводится в…
$548,658
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Купить офис 170.08м2 в Дубае с доходностью 8% в Аш-Шарджа, ОАЭ
Купить офис 170.08м2 в Дубае с доходностью 8%
Аш-Шарджа, ОАЭ
Площадь 170 м²
Количество этажей 6
Купите офис в дубае и получайте доходность уже сейчас. Офис на первом этаже 170,08 м2, в со…
$1,00 млн
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Купить офис 166.57м2 в Дубае с доходностью 8% в Аш-Шарджа, ОАЭ
Купить офис 166.57м2 в Дубае с доходностью 8%
Аш-Шарджа, ОАЭ
Площадь 167 м²
Количество этажей 6
Купите офис в дубае и получайте доходность уже сейчас. Офис на первом этаже 166,57 м2, в со…
$980,017
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Купить офис 203,42м2 в Дубае с доходностью 8% в Аш-Шарджа, ОАЭ
Купить офис 203,42м2 в Дубае с доходностью 8%
Аш-Шарджа, ОАЭ
Площадь 203 м²
Количество этажей 6
Успейте купить офис для себя и получайте доход сразу с момента покупки (доходность 8%) Оста…
$1,19 млн
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Купить офис 290.77м2 в Дубае с доходностью 8% в Аш-Шарджа, ОАЭ
Купить офис 290.77м2 в Дубае с доходностью 8%
Аш-Шарджа, ОАЭ
Площадь 291 м²
Количество этажей 6
Купите офис в дубае и получайте доходность уже сейчас. Офис на первом этаже 290,77 м2, в со…
$1,71 млн
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Купить офис 151,04м2 в Дубае с доходностью 8% в Аш-Шарджа, ОАЭ
Купить офис 151,04м2 в Дубае с доходностью 8%
Аш-Шарджа, ОАЭ
Площадь 151 м²
Количество этажей 6
Успейте приобрести офис 151,04м2 в Новом высоко технологичном здании. В декабре 2025 года в…
$888,646
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Успейте купить офис в Дубае 118.59м2 с доходностью 8% в Аш-Шарджа, ОАЭ
Успейте купить офис в Дубае 118.59м2 с доходностью 8%
Аш-Шарджа, ОАЭ
Площадь 119 м²
Количество этажей 6
Офис в Дубае с 118.59м2 с доходностью 8% с момента покупки. Высота потолков 4.5м2 Рабо…
$691,695
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Купить офис 187м2 в Дубае с доходностью 8% в Аш-Шарджа, ОАЭ
Купить офис 187м2 в Дубае с доходностью 8%
Аш-Шарджа, ОАЭ
Площадь 188 м²
Количество этажей 6
Успейте купить офис для себя и получайте доход сразу с момента покупки (доходность 8%) Оф…
$1,10 млн
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Купить офис 231.94м2 в Дубае с доходностью 8% в Аш-Шарджа, ОАЭ
Купить офис 231.94м2 в Дубае с доходностью 8%
Аш-Шарджа, ОАЭ
Площадь 232 м²
Количество этажей 6
Купите офис в дубае и получайте доходность уже сейчас. Офис на первом этаже 231,94 м2, в со…
$1,35 млн
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Типы недвижимости в Шардже

коммерческая недвижимость
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