Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. ОАЭ
  3. Рас-эль-Хайма
  4. Коммерческая

Коммерческая недвижимость в Рас-эль-Хайме, ОАЭ

;
5 объектов найдено
Коммерческое помещение 31 м² в Рас-эль-Хайма, ОАЭ
Коммерческое помещение 31 м²
Рас-эль-Хайма, ОАЭ
Площадь 31 м²
Этаж 1/23
Коммерческое помещение 31 м² в Radisson Blu Hotel, Ras Al Khaimah — компактный формат в сост…
$396,123
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
DDA Real Estate
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Español, Čeština, Français, Italiano, Türkçe, 简体中文
Коммерческое помещение 52 м² в Рас-эль-Хайма, ОАЭ
Коммерческое помещение 52 м²
Рас-эль-Хайма, ОАЭ
Площадь 52 м²
Этаж 1/18
Коммерческое помещение в One Central - это ваш шанс стать частью успешного бизнеса в сердце …
$532,623
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
DDA Real Estate
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Español, Čeština, Français, Italiano, Türkçe, 简体中文
Коммерческое помещение 1 858 м² в Khuzam, ОАЭ
Коммерческое помещение 1 858 м²
Khuzam, ОАЭ
Число комнат 10
Количество спален 10
Кол-во ванных комнат 10
Площадь 1 858 м²
всего 10 вилл Каждая вилла представляет собой зал с 3 спальнями. 4 туалет Кухня Каждая в…
$1,80 млн
Оставить заявку
Hotel Rooms Blu Hotel & Residences в Рас-эль-Хайма, ОАЭ
Hotel Rooms Blu Hotel & Residences
Рас-эль-Хайма, ОАЭ
Площадь 48 м²
Radisson Blu Hotel & Residences: премиальный отель и брендированные резиденции в RAK Central…
$340,399
Оставить заявку
Коммерческое помещение в Рас-эль-Хайма, ОАЭ
Коммерческое помещение
Рас-эль-Хайма, ОАЭ
Наш клиент предлагает динамичную инвестиционную возможность, расположенную в отличном месте …
$3,27 млн
Оставить заявку
Realting.com
Перейти
Realting.com
Перейти