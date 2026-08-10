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Коммерческая недвижимость в Абу-Даби, ОАЭ

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12 объектов найдено
Офис 57 м² в Абу-Даби, ОАЭ
Офис 57 м²
Абу-Даби, ОАЭ
Площадь 57 м²
Этаж 1/17
Офис 57 м² в Radiant Bridges — компактное решение для бизнеса на Al Reem Island.Офисное поме…
$370,872
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DDA Real Estate
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Коммерческое помещение 100 м² в Абу-Даби, ОАЭ
Коммерческое помещение 100 м²
Абу-Даби, ОАЭ
Площадь 100 м²
Этаж 1/27
Проект The District предлагает не только апартаменты, но и коммерческую недвижимость для Ваш…
$789,855
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Агентство
DDA Real Estate
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Коммерческое помещение 30 м² в Абу-Даби, ОАЭ
Коммерческое помещение 30 м²
Абу-Даби, ОАЭ
Площадь 30 м²
Этаж 6
Reportage Properties с гордостью представляет Masdar The Gate Residence, жилой дом средней э…
$177,356
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TekceTekce
Готовый бизнес 15 502 м² в Абу-Даби, ОАЭ
Готовый бизнес 15 502 м²
Абу-Даби, ОАЭ
Площадь 15 502 м²
Количество этажей 29
Остров Реем - это естественный остров, расположенный в 600 метрах от северо-восточного побер…
$51,03 млн
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Коммерческое помещение 34 м² в Абу-Даби, ОАЭ
Коммерческое помещение 34 м²
Абу-Даби, ОАЭ
Площадь 34 м²
Этаж 5
В одном из самых экологичных городских сообществ Plaza выделяется как шедевр современной арх…
$210,817
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Коммерческое помещение 31 м² в Абу-Даби, ОАЭ
Коммерческое помещение 31 м²
Абу-Даби, ОАЭ
Площадь 31 м²
Reportage Properties с гордостью представляет Masdar The Gate Residence, жилой дом средней э…
$180,592
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Коммерческое помещение 34 м² в Абу-Даби, ОАЭ
Коммерческое помещение 34 м²
Абу-Даби, ОАЭ
Площадь 34 м²
Этаж 4
В одном из самых экологичных городских сообществ Plaza выделяется как шедевр современной арх…
$207,130
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Коммерческое помещение 34 м² в Абу-Даби, ОАЭ
Коммерческое помещение 34 м²
Абу-Даби, ОАЭ
Площадь 34 м²
В одном из самых экологичных городских сообществ Plaza выделяется как шедевр современной арх…
$189,985
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Коммерческое помещение 34 м² в Абу-Даби, ОАЭ
Коммерческое помещение 34 м²
Абу-Даби, ОАЭ
Площадь 34 м²
Этаж 5
В одном из самых экологичных городских сообществ Plaza выделяется как шедевр современной арх…
$207,467
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Коммерческое помещение 34 м² в Абу-Даби, ОАЭ
Коммерческое помещение 34 м²
Абу-Даби, ОАЭ
Площадь 34 м²
Этаж 5
В одном из самых экологичных городских сообществ Plaza выделяется как шедевр современной арх…
$207,494
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Коммерческое помещение 34 м² в Абу-Даби, ОАЭ
Коммерческое помещение 34 м²
Абу-Даби, ОАЭ
Площадь 34 м²
Этаж 5
В одном из самых экологичных городских сообществ Plaza выделяется как шедевр современной арх…
$207,467
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Коммерческое помещение 31 м² в Абу-Даби, ОАЭ
Коммерческое помещение 31 м²
Абу-Даби, ОАЭ
Площадь 31 м²
Этаж 7
Reportage Properties с гордостью представляет Masdar The Gate Residence, жилой дом средней э…
$177,356
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