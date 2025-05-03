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Квартиры с видом на море в Business Bay, ОАЭ

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15 объектов найдено
Квартира 4 комнаты в Дубай, ОАЭ
Квартира 4 комнаты
Дубай, ОАЭ
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 488 м²
Этаж 46/46
Ультрасовременные апартаменты с видом на горизонт Дубая с собственным бассейном! Апартаменты…
$10,03 млн
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Квартира 6 комнат в Дубай, ОАЭ
Квартира 6 комнат
Дубай, ОАЭ
Число комнат 6
Количество спален 5
Площадь 930 м²
Количество этажей 9
Новая резиденция One Canal с бассейном и спа-центром, Canal Front, Дубай, ОАЭ Предлагаются …
$17,16 млн
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Квартира 2 комнаты в Дубай, ОАЭ
Квартира 2 комнаты
Дубай, ОАЭ
Число комнат 2
Количество спален 1
Площадь 75 м²
Количество этажей 38
Жилой комплекс с бассейнами, аква-тренажерами и смотровой площадкой, Business Bay, Дубай, ОА…
$542,966
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RCST RCST
Квартира 2 комнаты в Дубай, ОАЭ
Квартира 2 комнаты
Дубай, ОАЭ
Число комнат 2
Количество спален 1
Площадь 58 м²
Количество этажей 23
Футуристический жилой комплекс с видом на набережную, Дубайский канал и небоскрёб Бурдж-Хали…
$559,540
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Квартира 5 комнат в Дубай, ОАЭ
Квартира 5 комнат
Дубай, ОАЭ
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 648 м²
Премиальный комплекс Burj Binghatti Jacob & Co Residences! Доходность от 10%! Выгодная инвес…
$8,49 млн
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DDA Real Estate
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Квартира 5 комнат в Дубай, ОАЭ
Квартира 5 комнат
Дубай, ОАЭ
Число комнат 5
Количество спален 4
Площадь 162 м²
Количество этажей 116
Элитная высотная резиденция Burj Binghatti Jacob с бассейном и спа-центром рядом с яхт-клубо…
$2,22 млн
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Квартира 3 комнаты в Дубай, ОАЭ
Квартира 3 комнаты
Дубай, ОАЭ
Число комнат 3
Количество спален 2
Площадь 78 м²
Количество этажей 25
Меблированные апартаменты с полным обслуживанием в новой резиденции Mama Shelter Residence, …
$365,669
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Квартира 2 комнаты в Дубай, ОАЭ
Квартира 2 комнаты
Дубай, ОАЭ
Число комнат 2
Количество спален 1
Площадь 72 м²
Количество этажей 72
Футуристический жилой комплекс Safa Two с дизайнерской отделкой, Business Bay, Дубай, ОАЭ Э…
$611,031
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Квартира 9 комнат в Дубай, ОАЭ
Квартира 9 комнат
Дубай, ОАЭ
Число комнат 9
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 736 м²
Этаж 6/27
Представляем единственную в своем роде коллекцию Dorchester от Omniyat, которая предлагает о…
Цена по запросу
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Квартира 4 комнаты в Дубай, ОАЭ
Квартира 4 комнаты
Дубай, ОАЭ
Число комнат 4
Количество спален 3
Площадь 265 м²
Количество этажей 30
Новый высотный комплекс апартаментов с собственными бассейнами и панорамными видами Vela Vie…
$6,30 млн
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Квартира 3 комнаты в Дубай, ОАЭ
Квартира 3 комнаты
Дубай, ОАЭ
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 246 м²
Этаж 46/46
Ультрасовременные апартаменты с видом на горизонт Дубая с собственным бассейном! Апартаменты…
$5,32 млн
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DDA Real Estate
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Квартира 4 комнаты в Дубай, ОАЭ
Квартира 4 комнаты
Дубай, ОАЭ
Число комнат 4
Количество спален 3
Площадь 274 м²
Количество этажей 30
Новая элитная резиденция у воды Vela с пляжем и причалом в районе Business Bay, Дубай, ОАЭ …
$8,05 млн
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Квартира 2 комнаты в Дубай, ОАЭ
Квартира 2 комнаты
Дубай, ОАЭ
Число комнат 2
Количество спален 1
Площадь 96 м²
Количество этажей 60
Новая высотная резиденция Volta с бассейном и панорамным видом рядом с Дубай Молл, Business …
$669,292
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Квартира 3 комнаты в Дубай, ОАЭ
Квартира 3 комнаты
Дубай, ОАЭ
Число комнат 3
Количество спален 2
Площадь 173 м²
Количество этажей 75
Гостиничные апартаменты в отеле SLS Dubai от застройщика WOW, Business Bay, Дубай, ОАЭ Это …
$1,94 млн
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Пентхаус 6 комнат в Дубай, ОАЭ
Пентхаус 6 комнат
Дубай, ОАЭ
Число комнат 6
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 1 095 м²
Премиальный комплекс Burj Binghatti Jacob & Co Residences! Доходность от 10%! Выгодная инвес…
$47,65 млн
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Агентство
DDA Real Estate
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