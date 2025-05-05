Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. ОАЭ
  3. Аджман
  4. Жилая
  5. Квартира
  6. Вид на море

Квартиры с видом на море в Аджмане, ОАЭ

Аджман
19
Квартира Удалить
Очистить
6 объектов найдено
Квартира 3 комнаты в Аджман, ОАЭ
Квартира 3 комнаты
Аджман, ОАЭ
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 145 м²
Этаж 27/1
CONQUEROR TOWER - ГОРЯЩЕЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ СО СКИДКОЙ - скидка более 8 000 долларов! С рассрочкой…
$196,864
Оставить заявку
Квартира 2 комнаты в Аджман, ОАЭ
Квартира 2 комнаты
Аджман, ОАЭ
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 97 м²
Этаж 2/30
Элитные апартаменты в Аджмане по привлекательной цене со всеми удобствами! • 100% Свободн…
$165,556
Оставить заявку
Квартира 2 комнаты в Аджман, ОАЭ
Квартира 2 комнаты
Аджман, ОАЭ
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 2
Инвестиционные апартаменты с гибкими планами оплаты в быстро развивающемся городе Аравия, Ду…
$218,915
Оставить заявку
RCST RCST
Квартира 3 комнаты в Аджман, ОАЭ
Квартира 3 комнаты
Аджман, ОАЭ
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 142 м²
Этаж 1/38
Апартаменты на берегу моря в Аджмане с первоклассными удобствами !  Легкий доступ к Шардже …
$211,933
Оставить заявку
Квартира 4 комнаты в Аджман, ОАЭ
Квартира 4 комнаты
Аджман, ОАЭ
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 181 м²
Этаж 2/38
Апартаменты 3 спальни на берегу моря с рассрочкой на 7 лет без переплат и первым взносом ВСЕ…
$253,172
Оставить заявку
Студия 2 комнаты в Аджман, ОАЭ
Студия 2 комнаты
Аджман, ОАЭ
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 66 м²
Condor Marina Star Residences Акция: Распродажа Категория: Квартира Район: Дубай Мари…
$465,755
Оставить заявку

Типы недвижимости в Аджмане

квартиры-студии
однокомнатные
двухкомнатные

Параметры недвижимости в Аджмане, ОАЭ

с гаражом
с видом на горы
Недорогая
Элитная
Realting.com
Перейти