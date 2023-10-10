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Таунхаусы с видом на море в Абу-Даби, ОАЭ

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1 объект найдено
Таунхаус 4 спальни со стеклопакетами, с балконом, с видом на море в Абу-Даби, ОАЭ
Таунхаус 4 спальни со стеклопакетами, с балконом, с видом на море
Абу-Даби, ОАЭ
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 625 м²
Количество этажей 2
Al Zeina - это новейшая разработка смешанного - в одном из престижных мест Абу-Даби, на пляж…
€1,43 млн

Параметры недвижимости в Абу-Даби, ОАЭ

с видом на горы
недорогая
элитная
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