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Пентхаусы с бассейном в Абу-Даби, ОАЭ

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3 объекта найдено
Пентхаус 3 комнаты в Абу-Даби, ОАЭ
Пентхаус 3 комнаты
Абу-Даби, ОАЭ
Число комнат 3
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Этаж 12/12
Этот новый жилой проект, расположенный в самом центре острова Яс, идеально сочетает в себе э…
$850,821
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Пентхаус 4 комнаты в Абу-Даби, ОАЭ
Пентхаус 4 комнаты
Абу-Даби, ОАЭ
Число комнат 4
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 5
Этаж 11/12
В одном из самых оживлённых районов Абу-Даби предлагаются апартаменты в престижном жилом ком…
$1,15 млн
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Пентхаус 4 комнаты в Абу-Даби, ОАЭ
Пентхаус 4 комнаты
Абу-Даби, ОАЭ
Число комнат 4
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 5
Этаж 1/21
Эти стильные апартаменты расположены в благоустроенном районе Яс-Айленда, где современная ар…
$1,30 млн
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Параметры недвижимости в Абу-Даби, ОАЭ

с гаражом
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