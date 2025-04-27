Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. ОАЭ
  3. Abu Dhabi
  4. Жилая
  5. Пентхаус
  6. Гараж

Пентхаусы с гаражом в Abu Dhabi, ОАЭ

Пентхаус Удалить
Очистить
5 объектов найдено
Пентхаус 3 комнаты в Абу-Даби, ОАЭ
Пентхаус 3 комнаты
Абу-Даби, ОАЭ
Число комнат 3
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Этаж 12/12
Этот новый жилой проект, расположенный в самом центре острова Яс, идеально сочетает в себе э…
$850,821
Оставить заявку
Пентхаус 4 комнаты в Абу-Даби, ОАЭ
Пентхаус 4 комнаты
Абу-Даби, ОАЭ
Число комнат 4
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 5
Этаж 11/11
Эти современные апартаменты расположены в престижном районе Аль-Раха-Бич и идеально сочетают…
$739,993
Оставить заявку
Пентхаус 4 комнаты в Абу-Даби, ОАЭ
Пентхаус 4 комнаты
Абу-Даби, ОАЭ
Число комнат 4
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 5
Этаж 11/12
В одном из самых оживлённых районов Абу-Даби предлагаются апартаменты в престижном жилом ком…
$1,15 млн
Оставить заявку
RCST RCST
Пентхаус 4 комнаты в Абу-Даби, ОАЭ
Пентхаус 4 комнаты
Абу-Даби, ОАЭ
Число комнат 4
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 5
Этаж 1/21
Эти стильные апартаменты расположены в благоустроенном районе Яс-Айленда, где современная ар…
$1,30 млн
Оставить заявку
Пентхаус в Абу-Даби, ОАЭ
Пентхаус
Абу-Даби, ОАЭ
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 1 156 м²
Этаж 9/9
О ПРОЕКТЕ "ЛУВР РЕЗИДЕНС". Louvre Residences - это жилой комплекс класса ультра-люкс в ново…
$9,21 млн
Оставить заявку
Realting.com
Перейти

Параметры недвижимости в Abu Dhabi, ОАЭ

Недорогая
Элитная
Realting.com
Перейти