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Коммерческая недвижимость в Затока, Украина

1 объект найдено
Коммерческая в Затока, Украина
Коммерческая
Затока, Украина
Площадь 243 м²
Комплекс зданий и сооружений в первой линии от моря. (Договор купли-продажи) Место распол…
€125,669
в месяц
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