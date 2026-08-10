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Коммерческая недвижимость в Затоке, Украина

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4 объекта найдено
Другое 1 690 м² в Затока, Украина
Другое 1 690 м²
Затока, Украина
Площадь 1 690 м²
Он предлагает комфортную базу для отдыха в самом сердце Зотаки, готовую для бизнеса опытных …
$2,50 млн
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BPS Consulting
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Отель 250 м² в Затока, Украина
Отель 250 м²
Затока, Украина
Площадь 250 м²
37533 Продам рабочую базу отдыха в Затоке с участком. Общая площадь 20 кв.м. Расположенная…
$160,000
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Коммерческое помещение 288 м² в Затока, Украина
Коммерческое помещение 288 м²
Затока, Украина
Площадь 288 м²
37999. Готовый инвестиционный объект у моря — мини-отель в курортной зоне Затоки Предлагает…
$90,000
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TekceTekce
Другое 950 м² в Затока, Украина
Другое 950 м²
Затока, Украина
Площадь 950 м²
Похоже на отличный отель с идеальной репутацией в курортном замке. Объект построен в 2016 го…
$850,000
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Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
BPS Consulting
Языки общения
English, Русский, Українська
Telegram Написать в Telegram
Realting.com
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Realting.com
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